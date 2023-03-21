Cezayir'de sıcaklığı 95 dereceyi aşan sularıyla bir tabiat harikası: Lanetliler Hamamı

Cezayir'in doğusundaki Kalima (Guelma) kentinin kırsalında yer alan sıcak yer altı sularının travertenlerle buluştuğu "Dıbağ Termal Kaplıcası" ya da bilinen adıyla "Lanetliler Hamamı" muhteşem güzelliği ve buharı ile görenleri büyülerken tedavi amaçlı gelen ziyaretçilerine de şifa kaynağı oluyor.

Roma İmparatorluğu döneminden bu yana hem yerel halkın hem de turistlerin ilgisini çeken bu tabiat harikası, ilginç ismiyle de birçok masal ve hikayeye konu olmuş.