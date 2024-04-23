Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler
Atatürk Baraj Gölü'nde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.
Baharın gelmesiyle birlikte Atatürk Baraj Gölü'nde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
Baharın gelmesiyle birlikte Atatürk Baraj Gölü'nde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.
Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alan Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, bahar aylarında suyun daha da yükselmesi nedeniyle adalara dönüşüyor.
Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.
İşte Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler...