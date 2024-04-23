Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler

Atatürk Baraj Gölü'nde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.

Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 1

Baharın gelmesiyle birlikte Atatürk Baraj Gölü'nde eşsiz görüntüler ortaya çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 2

Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında yer alan Atatürk Baraj Gölü içinde bulunan yükseltiler, bahar aylarında suyun daha da yükselmesi nedeniyle adalara dönüşüyor.

Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 3

Baraj gölü içinde oluşan adalar, toprağının beyazı ve turkuaz rengi sularıyla Maldivler’i andırıyor.

İşte Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler...

Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 4
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 5
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 6
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 7
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 8
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 9
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 10
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 11
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 12
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 13
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 14
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 15
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 16
Adıyaman'ın Maldivleri'nden eşsiz görüntüler - 17
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