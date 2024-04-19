Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede

Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. Son yıllarda art arda birinci seçilen Singapur Changi Havalimanı, bu yıl liderliği Hamad Uluslararası Havalimanı'na kaptırdı. İstanbul Havalimanı ise dünyanın en iyi havalimanları listesinde ilk 10'da yer aldı. İşte Skytrax'a göre 2024 yılının en iyi havalimanları...

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 1

20. Kopenhag Havalimanı, Danimarka

19. Melbourne Havalimanı, Avusturalya

18. Kansai Havalimanı, Japonya

17.Vancouver Havalimanı, Kanada

16. Centrair Nagoya Havalimanı, Japonya

15. Madrid-Barajas Havalimanı, İspanya

14. Helsinki-Vantaa Havalimanı, Finlandiya

13. Viyana Havalimanı, Avusturya

12. Roma Fiumicino Havalimanı, İtalya

11. Hong Kong Havalimanı, Çin

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 2

10. İstanbul Havalimanı

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 3

9. Zürih Havalimanı, İsviçre

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 4

8. Münih Havalimanı, Almanya

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 5

7. Dubai Havalimanı

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 6

6. Paris Charles de Gaulle Havalimanı, Fransa

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 7

5.  Narita Havalimanı, Japonya

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 8

4.  Tokyo Havalimanı, Haneda, Japonya

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 9

3.  Incheon Havalimanı, Güney Kore

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 10

2.  Singapur Changi Havalimanı, Singapur

Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede - 11

1. Hamad Havalimanı, Katar

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