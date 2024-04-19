Dünyanın en iyi havalimanları seçildi: Türkiye de listede
Skytrax adlı İngiltere merkezli uçuş araştırmaları şirketi, dünyanın en iyi havalimanlarını açıkladı. Son yıllarda art arda birinci seçilen Singapur Changi Havalimanı, bu yıl liderliği Hamad Uluslararası Havalimanı'na kaptırdı. İstanbul Havalimanı ise dünyanın en iyi havalimanları listesinde ilk 10'da yer aldı. İşte Skytrax'a göre 2024 yılının en iyi havalimanları...
20. Kopenhag Havalimanı, Danimarka
19. Melbourne Havalimanı, Avusturalya
18. Kansai Havalimanı, Japonya
17.Vancouver Havalimanı, Kanada
16. Centrair Nagoya Havalimanı, Japonya
15. Madrid-Barajas Havalimanı, İspanya
14. Helsinki-Vantaa Havalimanı, Finlandiya
13. Viyana Havalimanı, Avusturya
12. Roma Fiumicino Havalimanı, İtalya
11. Hong Kong Havalimanı, Çin