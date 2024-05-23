Giza Piramidi içinde bulunan üç gizemli nesnenin sırrı
Gize Piramidi'nde 1872 yılında keşfedilen üç gizemli nesne, arkeologlar arasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Waynman Dixon tarafından bulunan ve "Dixon Kalıntıları" olarak bilinen bu kalıntılar, bir taş top, kanca şeklinde bir bakır nesne ve bir ahşap çubuktan oluşuyor. Neden ve nasıl piramitlerde bulunduğu ise hala gizemini koruyor.
Gize Piramidi'nden çıkarılan üç nesne hâlâ gizemini koruyor. Piramitlerin en büyüğü ve en ünlüsü olan Giza, Dördüncü Hanedan'ın ikinci Firavunu Khufu'nun mezarıydı. Antik Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan piramit, büyük ölçüde sağlam kalmasına rağmen, bugüne kadar içinden sadece üç nesne çıkarılabildi.