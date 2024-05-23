Giza Piramidi içinde bulunan üç gizemli nesnenin sırrı

İngiliz Müzesi'nin sitesine göre, "Khufu dönemine ait sunular olduğu düşünülen bu nesneler ya gerçek aletler ya da alet modelleriydi, ölen kralın sihirli bir şekilde geçitten geçerek cennete gimesini sağlamak için yerleştirilmiş olabilirler." denildi.

Eladany'nin "kayıp" sedir parçalarını keşfetmesi ve piramit içinden daha önce hiç görülmemiş görüntülerin ortaya çıkmasıyla, ahşap parçaların aslında ilk düşünüldüğünden çok daha eski olduğu ortaya çıktı. Ahşabın "M.Ö. 3341-3094 yılları arasında bir döneme ait olduğu belirlendi. Bu, Firavun Khufu'nun hükümdarlık dönemi olan M.Ö. 2580-2560'dan 500 yıl daha erken.