Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir

Kahve tüketimiyle birlikte her yıl milyonlarca ton kahve artığı çöpe atılıyor. Ancak bilim insanları, bu atıkların değerlendirilmesi konusunda önemli bir buluşa imza attılar. Araştırmacılar, kahve telvelerinin tarım alanlarında kullanılan zararlı herbisitlerden biri olan bentazonu absorbe edebileceğini ortaya koydu.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 1

Kahve tüketimiyle birlikte her yıl milyonlarca ton kahve artığı çöpe atılıyor. Ancak bilim insanları, bu atıkların değerlendirilmesi konusunda önemli bir buluşa imza attılar.

N-LIFE HABERLERİ

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 2

Araştırmacılar, eski kahve artıklarının tarım alanlarında kullanılan zararlı herbisitlerden biri olan bentazonu emebileceğini ortaya koydu.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 3

Brezilya'daki Federal Teknoloji Üniversitesi (UTFPR) tarafından yürütülen çalışmada, kahve telvelerinin karbonun çinko klorür ile aktive edilmesi sonucunda, bentazonun yüzde 70 oranında etkili bir şekilde uzaklaştırılabildiği belirlendi.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 4

Bu buluş, kahve atığı miktarı ve tarım ilaçlarının doğal yaşam üzerindeki zararları gibi çevre ve tarım alanlarında iki önemli sorunu çözebilir.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 5

Yapılan testlerde, bentazonenin eski kahve artıklarının aktive edilmiş karbonuyla işlenmesi öncesi ve sonrasında soğan kök dokuları üzerindeki etkisi incelendi.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 6

Sonuçlar, bentazonun işlenmiş atık bitki gelişimini olumsuz etkilemediğini ve toksisiteye neden olmadığını gösterdi.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 7

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), bentazonun yeraltı suyu ve içme suyunda zararlı seviyelerde bulunabileceğini belirtmişti.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 8

Bu nedenle, bentazonun etkili bir şekilde uzaklaştırılması, hem çevre hem de insan sağlığı için kritik öneme sahip.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 9

Araştırmacılar, eski kahve artıklarının bu şekilde kullanılmasının, su kirliliğini önleme çabalarında önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Ancak, bu buluşun ticari ölçekte kullanılabilmesi için daha fazla araştırma ve geliştirme gerekmektedir.

Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir - 10

Eski kahve artıklarının tarım ilaçlarını temizleme potansiyeli, çevre dostu çözümler arayanların dikkatini çekiyor. Bu buluşun, gelecekte su kirliliği ile mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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