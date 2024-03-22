Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir

Araştırmacılar, eski kahve artıklarının bu şekilde kullanılmasının, su kirliliğini önleme çabalarında önemli bir adım olduğunu vurguladılar. Ancak, bu buluşun ticari ölçekte kullanılabilmesi için daha fazla araştırma ve geliştirme gerekmektedir.