Kahve telvelerini atmayın! Tarım ilaçlarını temizlemekte etkili olabilir
Kahve tüketimiyle birlikte her yıl milyonlarca ton kahve artığı çöpe atılıyor. Ancak bilim insanları, bu atıkların değerlendirilmesi konusunda önemli bir buluşa imza attılar. Araştırmacılar, kahve telvelerinin tarım alanlarında kullanılan zararlı herbisitlerden biri olan bentazonu absorbe edebileceğini ortaya koydu.
Kahve tüketimiyle birlikte her yıl milyonlarca ton kahve artığı çöpe atılıyor. Ancak bilim insanları, bu atıkların değerlendirilmesi konusunda önemli bir buluşa imza attılar.