Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi.

Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.