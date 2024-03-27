Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler

ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusunun cevabını filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer verdi. İşte yeni Karayip Korsanları filmine dair merak edilenler...

Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler - 1

Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı.

Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler - 2

Depp'in seriye dönüp dönmeyeceği hala merak konusu olurken ortaya atılan yeni bir iddia atılmış ve serinin altıncı filminin başrolünde The Bear dizisinin yıldızı Ayo Edebiri'nin yer alacağı belirtilmişti.

Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler - 3

TÜM SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer, yeni Karayip Korsanları filminin "reboot" olacağını söyledi.

Yeni oyuncu kadrosu ve yepyeni bir senaryo ile çekilen altıncı Karayip Korsanları, aynı evrende geçse de yepyeni bir film olacak.

Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler - 4

DEPP DÖNECEK Mİ?

Yapımcı "Karayip Korsanları'nı yeniden çekeceğiz. Böylesi daha kolay çünkü bazı oyuncuların seriye dönmesini beklemek zorunda değilsiniz" dedi.

Yapımcının bu açıklaması her ne kadar Johnny Depp'in seriye dönmeyeceğini işaret etse de oyuncu, hayranlarına her zaman sürpriz yapabilir.

"Reboot" yapımlarda oyuncu kadrosu yenilense de orijinal yapımın yıldızları, yeni çekilen filmlerdeki bazı sahnelerde rol alarak sinemaseverlere sürpriz yapabiliyor.

Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler - 5

Margot Robbie'nin Karayip Korsanları filminde rol alacağı iddia edilmişti. Oyuncu, söylentilerinde ardından projeye dahil olmadığını söylemişti.

Serinin son filmi Karayip Korsanları 5: Salazar'ın İntikamı 2017'de vizyona girdi.

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