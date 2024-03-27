Karayip Korsanları bilmecesi sonunda çözüldü! Yepyeni bir film çekecekler
ABD'li oyuncu Johnny Depp'in Disney yapımı "Karayip Korsanları" serisine dönüp dönmeyeceği sorusunun cevabını filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer verdi. İşte yeni Karayip Korsanları filmine dair merak edilenler...
Ünlü aktör Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard ile karalama davası sürerken Karayip Korsanları'nın yeni filminden kovulduğu açıklanmıştı.
Davanın Depp'in lehine bitmesinin ardından Disney'in ünlü isme ulaştığı ve Karayip Korsanları'nın devam filmi için harekete geçildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Johnny Depp'in avukatı, oyuncunun seriye geri döneceği iddialarını yalanlamıştı.