2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunda gerçekleşti. "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu. İşte 95. Oscar Ödülleri'nin unutulmaz anları..

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 1

İLK OSCAR KIRMIZI HALISI

Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran Rihanna, ilk kez Oscar kırmızı halısında yürüdü. Alaia tasarımı transparan detaylı bir elbise tercih eden şarkıcı, gecede performans da sergiledi.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 2

Barbadoslu şarkıcı, Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmine özel hazırladığı "Lift Me Up" adlı şarkısını canlı olarak seslendirdi.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 3

TARİHE GEÇTİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi ile En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görülen Michelle Yeoh, bu ödülü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti.

Altın Küre ve SAG ödüllerini de kazanan Yeoh konuşmasında "Bu ödül büyük hayaller kurmanın ve hayallerin gerçek olduğunun kanıtı. Ve hanımlar, kimsenin sizin için ‘bunun en iyi zamanı geride kaldı’ demesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 4

WILL SMITH'IN TOKADINI UNUTMADI

Bu yıl yine Oscar sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, geçtiğimiz sene törene damga vuran Will Smith'in tokatını anmadan geçmedi. Sunucu Akademi'nin 'kriz ekibi' kurduğunu ve ekipte Spider-Man ve Steven Spielberg'ün yer aldığını söyledi.

Kimmel, herhangi biri şiddet uygularsa o kişinin En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alacağını ve 19 dakika konuşma yapabileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl, Will Smith'in Chris Rock'a tokat attıktan sonra ödül kazanması ve hiçbir şey olmamış gibi konuşma yapması tepki çekmişti.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 5

“BU BENİM AMERİKAN RÜYAM”

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Ke Huy Quan'un duygu dolu konuşması gecenin unutulmaz anlarından biri oldu.

Çocuk oyuncu olarak ünlenen fakat 20 yıl hiçbir filmde rol almayan oyuncu, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.

Vietnam doğumlu Quan, “Benim hikayem bir teknede başladı. Bir yıl mülteci kampında kaldım ve nasıl olduysa burada Hollywood’un en büyük sahnesinde kendimi buldum” dedi. Quan, “Böyle hikayelerin sadece filmlerde olduğunu söylerler. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Bu bir Amerikan rüyası” dedi.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 6

RIHANNA VE GAGA'YI GERİDE BIRAKTI

Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı ödülünü RRR adlı filmde çalan "Naatu Naatu" kazandı. "Naatu Naatu" tarihte Oscar kazanan ilk Hintçe şarkı oldu.

Şarkı, Lady Gaga'nın Top Gun: Maverick için seslendirdiği "Hold My Hand" ve Rihanna'nın "Lift Me Up" şarkısını geride bırakarak Oscar tarihine geçti.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 7

MAKYAJINI SİLDİ, KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kırmızı halıda Versace tasarımı oldukça iddialı bir elbise giyen Lady Gaga, "Hold My Hand" adlı şarkıyı sahnelemek için bambaşka bir görünüme büründü.

Kot pantolon ile tişört giyen Gaga, makyajını silerek şarkıyı seslendirdi.

2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar - 8

ROL ARKADAŞINI UNUTMADI

Ünlü oyuncu John Travolta, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Grease" filmindeki rol arkadaşı Olivia Newton John'u duygusal bir konuşma ile andı.

N-LIFE HABERLERİ

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