2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

TARİHE GEÇTİ

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi ile En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görülen Michelle Yeoh, bu ödülü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti.

Altın Küre ve SAG ödüllerini de kazanan Yeoh konuşmasında "Bu ödül büyük hayaller kurmanın ve hayallerin gerçek olduğunun kanıtı. Ve hanımlar, kimsenin sizin için ‘bunun en iyi zamanı geride kaldı’ demesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.