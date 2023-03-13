2023 Oscar Ödülleri'ne damga vuran anlar

Super Bowl şovu esnasında ikinci kez bebek beklediğini duyuran Rihanna, ilk kez Oscar kırmızı halısında yürüdü. Alaia tasarımı transparan detaylı bir elbise tercih eden şarkıcı, gecede performans da sergiledi.
Barbadoslu şarkıcı, Marvel filmi Black Panther: Wakanda Forever filmine özel hazırladığı "Lift Me Up" adlı şarkısını canlı olarak seslendirdi.
"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi ile En İyi Kadın Oyuncu dalında ödüle layık görülen Michelle Yeoh, bu ödülü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti.
Altın Küre ve SAG ödüllerini de kazanan Yeoh konuşmasında "Bu ödül büyük hayaller kurmanın ve hayallerin gerçek olduğunun kanıtı. Ve hanımlar, kimsenin sizin için ‘bunun en iyi zamanı geride kaldı’ demesine izin vermeyin” ifadelerini kullandı.
Bu yıl yine Oscar sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, geçtiğimiz sene törene damga vuran Will Smith'in tokatını anmadan geçmedi. Sunucu Akademi'nin 'kriz ekibi' kurduğunu ve ekipte Spider-Man ve Steven Spielberg'ün yer aldığını söyledi.
Kimmel, herhangi biri şiddet uygularsa o kişinin En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını alacağını ve 19 dakika konuşma yapabileceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl, Will Smith'in Chris Rock'a tokat attıktan sonra ödül kazanması ve hiçbir şey olmamış gibi konuşma yapması tepki çekmişti.
"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Ke Huy Quan'un duygu dolu konuşması gecenin unutulmaz anlarından biri oldu.
Çocuk oyuncu olarak ünlenen fakat 20 yıl hiçbir filmde rol almayan oyuncu, sahnede gözyaşlarına hakim olamadı.
Vietnam doğumlu Quan, “Benim hikayem bir teknede başladı. Bir yıl mülteci kampında kaldım ve nasıl olduysa burada Hollywood’un en büyük sahnesinde kendimi buldum” dedi. Quan, “Böyle hikayelerin sadece filmlerde olduğunu söylerler. Bunun benim başıma geldiğine inanamıyorum. Bu bir Amerikan rüyası” dedi.
Oscar Ödülleri'nde En İyi Orijinal Şarkı ödülünü RRR adlı filmde çalan "Naatu Naatu" kazandı. "Naatu Naatu" tarihte Oscar kazanan ilk Hintçe şarkı oldu.
Şarkı, Lady Gaga'nın Top Gun: Maverick için seslendirdiği "Hold My Hand" ve Rihanna'nın "Lift Me Up" şarkısını geride bırakarak Oscar tarihine geçti.
Kırmızı halıda Versace tasarımı oldukça iddialı bir elbise giyen Lady Gaga, "Hold My Hand" adlı şarkıyı sahnelemek için bambaşka bir görünüme büründü.
Kot pantolon ile tişört giyen Gaga, makyajını silerek şarkıyı seslendirdi.
Ünlü oyuncu John Travolta, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden "Grease" filmindeki rol arkadaşı Olivia Newton John'u duygusal bir konuşma ile andı.