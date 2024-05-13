Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi)

1968 yılından bu yana sinema tarihinin en ölümsüz serilerinden birine dönüşen Maymunlar Cehennemi’nin yeni filmi "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" 56,5 milyon dolar hasılatla zirvenin yeni sahibi oldu. Başrollerini Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Wes Ball oturuyor. İşte 10-12 Mayıs hafta sonu ABD gişe rakamları...

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi) - 1

5. Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk

2,5 milyon dolar

N-LIFE HABERLERİ

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi) - 2

4. Tarot

3,45 milyon dolar 

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi) - 3

3. Challengers (Rekabet)

4,7 milyon dolar

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi) - 4

2. The Fall Guy (Dublör)

13,7 milyon dolar

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık zirveye yerleşti (10-12 Mayıs ABD gişesi) - 5

1. Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık

56,5 milyon dolar 

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