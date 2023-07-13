75. Emmy Ödülleri adayları açıklandı

Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 75'incisi düzenlenecek Emmy Ödülleri için adaylar açıklandı. HBO imzalıdizisi 27 adaylıkla adından söz ettirirkenveen çok adaylık kazanan diğer yapımlar oldu.dizisinin yıldızları Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strongdalında aday gösterildi. Emmy tarihinde ilk kez aynı diziden üç oyuncu aynı kategoride aday gösterildi.Emmy Ödülleri 19 Eylül'de sahiplerini bulacak.