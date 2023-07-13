75. Emmy Ödülleri adayları açıklandı
Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen 75. Emmy Ödülleri için adaylar belli oldu. Bu yıl en çok adaylık alan yapımlar arasında Succession, The Last of Us ve The White Lotus yer aldı. 4. sezonuyla ekranlara veda eden Succession dizisi, 27 dalda aday olarak Emmy Ödülleri tarihine geçti. İşte adaylar...
Succession dizisinin yıldızları Brian Cox, Kieran Culkin ve Jeremy Strong En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi. Emmy tarihinde ilk kez aynı diziden üç oyuncu aynı kategoride aday gösterildi.
Emmy Ödülleri 19 Eylül'de sahiplerini bulacak.