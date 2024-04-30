43. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 28 Nisan Pazar akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Uluslararası Yarışma Ödülleri

İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 10 film yarıştı.

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi bu yıl, Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek kazandı. Ödülü jüri başkanı Kerry Fox takdim etti. Buryachkova yolladığı video mesajıyla jüriye ve festivale teşekkür ederek bu ödülün kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü, Ena Sendijarević’in yönettiği Tatlı Rüyalar adlı filme verildi. Sendijarević, yolladığı video mesajıyla jüriye teşekkür etti. Festivalin Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından destekleniyor ve büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10.000 avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 150.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5.000 avro ile ödüllendiriliyor.

Genç Usta Ödülü

Genç Usta Ödülü’nü İstif filmiyle Luna Carmoon kazandı. Törende yönetmenin ilettiği video mesajı da gösterildi.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Yapımı Türkiye’de tamamlanan veya Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin çektiği filmlerin yer aldığı Ulusal Yarışma’da 2023-2024 sezonunda çekilen 10 film yarıştı. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği Yurt kazandı. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil layık görüldü.