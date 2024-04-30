43. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni Atlas 1948’de yapıldı. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışmalarında kısa ve uzun metrajlı toplam 51 film yarıştı. İşte 43. İstanbul Film Festivali Ödülleri kazananlar...

43. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu - 1

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından  17-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenen 43. İstanbul Film Festivali, 28 Nisan Pazar akşamı yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Uluslararası Yarışma Ödülleri

İKSV’nin eski yönetim kurulu başkanı, İstanbul Film Festivali kurucularından Şakir Eczacıbaşı anısına verilen Uluslararası Altın Lale Ödülü için “sinemaya yeni bakışlar” temasını izleyen 10 film yarıştı.

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi bu yıl, Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek kazandı. Ödülü jüri başkanı Kerry Fox takdim etti. Buryachkova yolladığı video mesajıyla jüriye ve festivale teşekkür ederek bu ödülün kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Uluslararası Yarışma’da Jüri Özel Ödülü, Ena Sendijarević’in yönettiği Tatlı Rüyalar adlı filme verildi. Sendijarević, yolladığı video mesajıyla jüriye teşekkür etti. Festivalin Uluslararası Yarışma ödülleri Eczacıbaşı Topluluğu tarafından destekleniyor ve büyük ödül Altın Lale’yi kazanan yönetmen 10.000 avro, filmin Türkiye’deki dağıtımını üstlenen firma 150.000 TL, Jüri Özel Ödülü’nü kazanan filmin yönetmeni ise 5.000 avro ile ödüllendiriliyor.

Genç Usta Ödülü

Genç Usta Ödülü’nü İstif filmiyle Luna Carmoon kazandı. Törende yönetmenin ilettiği video mesajı da gösterildi.

Ulusal Yarışma Ödülleri

Yapımı Türkiye’de tamamlanan veya Türkiye’den yapımcı ve yönetmenlerin çektiği filmlerin yer aldığı Ulusal Yarışma’da 2023-2024 sezonunda çekilen 10 film yarıştı. Ulusal Yarışma’da en iyi filme verilen Altın Lale’yi Nehir Tuna’nın yönettiği Yurt kazandı. Festivalin kurucularından Onat Kutlar anısına verilen Jüri Özel Ödülü’ne Vuslat Saraçoğlu’nun yönettiği Bildiğin Gibi Değil layık görüldü. 

N-LIFE HABERLERİ

43. İstanbul Film Festivali Ödülleri sahiplerini buldu - 2

En İyi Yönetmen ödülünü, Tereddüt Çizgisi filmiyle Selman Nacar kazandı. 

En İyi Senaryo Ödülü’nü Bildiğin Gibi Değil filmiyle yönetmen ve senarist Vuslat Saraçoğlu kazandı. 

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Tereddüt Çizgisi filmindeki rolüyle Tülin Özen’in oldu. 

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Bildiğin Gibi Değil  filmindeki rolleriyle Alican Yücesoy ve Serdar Orçin’in oldu. 

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü Yurt filmiyle Florent Herry’ye verildi. 

En İyi Kurgu Ödülü Bildiğin Gibi Değil filmiyle Naim Kanat’a verildi. 

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü’nü Beraber filmiyle Nadide Argun van Uden kazandı. 

En İyi Özgün Müzik Ödülü Son Hasat filmiyle Doğan Duru’nun oldu.

SEYFİ TEOMAN EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ

Jüride yönetmen Orçun Köksal, yapımcı İpek Erden, yönetmen Nesimi Yetik yer aldı. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü kazanan Büyük Kuşatma filminin yönetmeni Sinan Kesova, İKSV Lale Kart üyelerinin desteğiyle 50.000 TL para ödülünün de sahibi oldu. Jüri ayrıca Ozan Yoleri’nin yönettiği Başlangıçlar’a Mansiyon vermeyi uygun gördü.

Ulusal Belgesel Yarışması

En İyi Belgesel Ödülü, Berke Baş’ın yönettiği Dargeçit filmine verildi. 

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Aybüke Avcı’nın yönettiği Domates Biber Depresyon’a Mansiyon verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Kısa Film Ödülü’nü Ömer Ferhat Özmen’in yönettiği Eksi Bir kazandı. 

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Şirin Bahar Demirel’in yönettiği Zarafet ve Şiddet Arasında filmine Mansiyon verildi.

FIPRESCI ÖDÜLLERİ

Uluslararası Yarışma’da Anna Buryachkova’nın yönettiği Sonsuza Dek, Ulusal Yarışma’da Selman Nacar’ın yönettiği Tereddüt Çizgisi, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise Yalçın Çiftçi’nin yönettiği Beyaz Dağın Çocukları FIPRESCI ödüllerine layık bulundu.

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