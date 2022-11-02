Antalya'da Tarihi Saat Kulesi'nin kubbesi 90 yıl sonra yerinde

İMİTASYON DENDANLARDAN KURTULDU



Antalya için bugünün tarihi olduğunu belirten Karabayram, "Saat Kulesi imitasyon dendanlarından kurtuldu. Kubbenin yerindeki montaj süreci başlayacak. Önümüzdeki günlerde de valimiz Ersin Yazıcı başkanlığında açılış yapılacak. Şu an en önemli konulardan biri; orijinal saatine uygun saatin de getirilip montajının yapılmasıydı. Bununla ilgili de çalışma ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kule bugüne kadar tepesindeki imitasyon dendanlarla fotoğraflara konu olmuştu. Artık bu güzel yapı tarihin bize emanet ettiği şekliyle tekrar hayat bulacak" dedi.