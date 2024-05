Haftanın filmleri (10 Mayıs 2024)

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: YENİ KRALLIK

Aksiyon ve macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık" filminin yönetmen koltuğunda "The Maze Runner" filmlerine imza atan Wes Ball oturuyor.

"War for the Planet of the Apes" ile tamamlanan son üçlemenin yaklaşık 300 yıl sonrasında geçen yapım, üçlemenin doğrudan devamı olmasa da maymunların hüküm sürdüğü insanların ise gölgede yaşadığı bir evrende geçiyor.