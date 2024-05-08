Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı
Edirne'deki Selimiye Camisi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çerçevesinde onarımdan geçen 4 minareden 3'ündeki işlemler bitirildi. Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi.
Caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor.