Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde devam eden kapsamlı restorasyon çerçevesinde onarımdan geçen 4 minareden 3'ündeki işlemler bitirildi. Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 1

Caminin geleceğe güvenle taşınması için 2021 yılının kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan restorasyon, yapının içinde ve dışında eş zamanlı yapılıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 2

SON DURUM

Ana kubbe güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları ile avlu kubbelerinin kurşun kaplaması tamamlandı. Ana kubbe güçlendirmesinin tamamlanmasının ardından kurşun kaplama bitirildi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 3

Çalışmalarla çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırıldı, caminin cam ve ahşap pencere doğramaları tamamen yenilendi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 4

Mahfil katı zemininde kullanıldığı tespit edilen çimentolu şap, mekanik yöntemle sökülerek yapıdan uzaklaştırıldı ve orijinal zemin (küfeki) açığa çıkarıldı.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 5

Caminin içinde yer alan 264 alçı içlikten, 1983 onarımında düz cam veya pleksiglas yapılanlar, yeniden paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dibi camlı olarak yenilendi. Tüm beyaz çimentolu dışlıklar ise suya dayanıklı alçı (anhidrit veya şeker alçı) ile paslanmaz teçhizatlı ve şişe dipli olarak değiştirildi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 6

Ana mekanın pencerelerindeki özgün ahşap kepenkler ile kapılar, özellikle alt eteklerinden kontrol edilerek çürüme, malzeme kaybı ve eksik parça onarımları yapıldı.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 7

Kalem işlerindeki bozulmalar giderildi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 8

EN ÇOK MİNARELER YIPRANMIŞTI

Restorasyon sürecinde, zamana direnen yapının en çok yıpranan bölümlerinin minareler olduğu belirlendi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 9

Kalem gibi ince, bir dantel gibi süslü, 3 yollu olarak tasarlandığı için merdivenlerden çıkan 3 kişinin birbirini göremediği 3 şerefeli, alemi dahil 85 metre uzunluğunda dört minareden üçündeki işlemler tamamlandı.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 10

Taş onarımları ve temizlik çalışmaları yapılan üç minarede önemli bir işlem daha gerçekleştirildi.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 11

Minare külahının altında yer alan orijinal tek turkuaz çini çoğaltıldı ve 64 çini yerlerine takıldı.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 12

Batı yönündeki ana kapıdan girişteki sağ minarede restorasyon çalışmaları sürüyor.

Asırlara meydan okuyan Selimiye Camisi'nde üç minarenin restorasyon çalışmaları tamamlandı - 13

Bu çalışmaların bitmesiyle iskele sökülecek ve minaredeki çalışmaların tamamı bitirilmiş olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER