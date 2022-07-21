Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 10:18
Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu yeni Netflix dizisi ‘Sen İnandır’ın çekimleri başladı.
Başrolünde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un yer aldığı film, Çanakkale’nin antik kenti Assos’ta çekiliyor.
Taff Picures’ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Selen Başcı kaleme aldı.
Taff Pictures Instagram hesabından, “Havada aşk kokusu var! Assos’un serin sularında yeni bir aşka yelken açıyoruz. #Senİnandır sette ve çok yakında” diyerek çekimlerin başladığını duyurdu.
Filmin başrol oyuncusu Koç, "Başladık!" notunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Sen İnandır"ın oyuncu kadrosunda Zerrin Sümer, Yıldız Kültür, Çağrı Çıtanak ve Nazla Çağla Irmak gibi ünlü isimler yer alıyor.
İkilinin birlikte yer aldıkları bir fotoğraf eşliğinde duyurulan romantik filmin konusu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.