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Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı

Haberler - ntv.com.tr | 21.07.2022 - 10:14 - Son Güncelleme : 21.07.2022 - 10:18

Ekin Koç ile Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı yeni Netflix filmi ‘Sen İnandır’ın çekimleri başladı.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 1

Yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu'nun oturduğu yeni dizisi ‘Sen İnandır’ın çekimleri başladı.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 2

Başrolünde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç’un yer aldığı film, Çanakkale’nin antik kenti Assos’ta çekiliyor.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 3

Taff Picures’ın yapımcılığını üstlendiği filmin senaryosunu Selen Başcı kaleme aldı.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 4

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Taff Pictures Instagram hesabından, “Havada aşk kokusu var! Assos’un serin sularında yeni bir aşka yelken açıyoruz. #Senİnandır sette ve çok yakında” diyerek çekimlerin başladığını duyurdu.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 5

Filmin başrol oyuncusu Koç, "Başladık!" notunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sen İnandır"ın oyuncu kadrosunda Zerrin Sümer, Yıldız Kültür, Çağrı Çıtanak ve Nazla Çağla Irmak gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un Netflix filmi 'Sen İnandır'ın çekimleri başladı - 6

İkilinin birlikte yer aldıkları bir fotoğraf eşliğinde duyurulan romantik filmin konusu hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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