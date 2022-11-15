 Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı | N-Life

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Ukrayna'nın Borodyanka kentinde ortaya çıkan duvar resminin ardından Ukrayna’da toplamda 7 eserinin olduğunu açıkladı.

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 1

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, Ukrayna’da toplamda 7 duvar resminin olduğunu açıkladı.

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 2

Geçtiğimiz günlerde hasar görmüş bir binada dengede duran bir kadın tasviri ortaya çıkan sanatçı, The Art Newspaper’a yaptığı açıklamada Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve farklı şehirlerde duvar resimlerinin olduğunu paylaştı.

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 3

Ortaya çıkan bir eserde siyah kuşak giymiş bir çocuğun kendinden büyük bir adamı yere sermesi resmediliyor. Eser, kimi sosyal medya kullanıcılarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderme yapıyor.

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 4

Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy, son çalışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 5

Graffiti sanatçısı eserini "Borodyanka, Ukrayna" notuyla yayınlamıştı. 

Başkent Kiev'in kuzey batısında yer alan Borodyanka, işgalin başlangıcında Rus bombardımanından en çok etkilenen şehirlerden biriydi. Kentte Banksy'ye ait olduğı düşünülen iki farklı duvar resmi daha olduğu belirtiliyor.

İşte Banksy'nin Ukrayna'da ortaya çıkan duvar resimlerinden kareler...

Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 6
Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 7
Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı - 8

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER