Banksy Ukrayna'da başka duvar resimlerinin de olduğunu açıkladı

Dünya meselelerine güçlü göndermeler yapan sanat eserleri ile tanınan ve gerçek kimliği bilinmeyen Banksy, Ukrayna’da toplamda 7 duvar resminin olduğunu açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde hasar görmüş bir binada dengede duran bir kadın tasviri ortaya çıkan sanatçı, The Art Newspaper’a yaptığı açıklamada Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ve farklı şehirlerde duvar resimlerinin olduğunu paylaştı.
Ortaya çıkan bir eserde siyah kuşak giymiş bir çocuğun kendinden büyük bir adamı yere sermesi resmediliyor. Eser, kimi sosyal medya kullanıcılarına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderme yapıyor.
Farklı ülkelerde yaptığı duvar resimleriyle ünlenen İngiliz graffiti sanatçısı Banksy, son çalışmasını Instagram hesabında paylaşmıştı.
Graffiti sanatçısı eserini "Borodyanka, Ukrayna" notuyla yayınlamıştı.
Başkent Kiev'in kuzey batısında yer alan Borodyanka, işgalin başlangıcında Rus bombardımanından en çok etkilenen şehirlerden biriydi. Kentte Banksy'ye ait olduğı düşünülen iki farklı duvar resmi daha olduğu belirtiliyor.
İşte Banksy'nin Ukrayna'da ortaya çıkan duvar resimlerinden kareler...