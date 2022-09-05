Barack Obama Emmy Ödülü aldı

'EGOT' OLMA YOLUNDA

Obama, aldığı ödüllerle ‘EGOT’ unvanı almak için yolu yarılamış oldu. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşan EGOT; televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir unvan. Bu unvana şimdiye kadar aralarında Rita Moreno ve John Legend’in yer aldığı 17 kişi sahip oldu. Obama, anı kitabının sesli versiyonuyla iki Grammy ödülü almıştı.