Barack Obama Emmy Ödülü aldı

Haberler - ntv.com.tr | 05.09.2022 - 11:39 - Son Güncelleme : 05.09.2022 - 11:44
Amerikan televizyon programcılığındaki teknik ve benzer başarılar nedeniyle sunulan Emmy Yaratıcı Sanatlar Ödülleri hafta sonu sahiplerini buldu. Eski ABD Başkanı Barack Obama’ya dikkate değer bir ödül geldi.
Obama, yapımcılığını üstlendiği ‘Our Great National Parks’ adlı belgeselle En İyi Anlatıcı Emmy Ödülü’nü aldı.
Barack ve Michelle Obama'nın yapım şirketi Higher Ground, dünya çapındaki milli parklar ve vahşi yaşam üzerine beş bölümlük belgesel hazırladı.
Obama, Emmy kazanan ikinci ABD başkanı oldu. Dwight Eisenhower, 1956'da hala görevdeyken Televizyon Akademisi tarafından Fahri Valiler Ödülü'ne layık görülmüştü.
Obama, aldığı ödüllerle ‘EGOT’ unvanı almak için yolu yarılamış oldu. Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşan EGOT; televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir unvan. Bu unvana şimdiye kadar aralarında Rita Moreno ve John Legend’in yer aldığı 17 kişi sahip oldu. Obama, anı kitabının sesli versiyonuyla iki Grammy ödülü almıştı.
Öte yandan iki yıl önce hayatını kaybeden Chadwick Boseman da bir Emmy ile onurlandırıldı. Boseman, animasyon dizisi ‘What If...?’teki Marvel'ın Star Lordu T'Challa rolüyle karakter seslendirme performansı kategorisini kazandı.
Ünlü oyuncunun ödülünü eşi Simone Boseman aldı.
Black Panther ile hafızalara kazınan Boseman, 2020’de henüz 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti.