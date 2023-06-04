Barbie filminde kullanılan pembe boyalar dünya çapında pembe kıtlığına yol açtı

Birkaç şaşırtıcı tanıtım videosu yayınlanan canlı aksiyon “Barbie” filminin galasına iki aydan az bir süre kala izleyiciler film hakkında hala çok fazla bilgiye sahip değil. Ancak yapım ekibi, uluslararası pembe boya kıtlığına nasıl neden oldukları da dahil olmak üzere filmle ilgili ilginç bilgileri açıklamaya başladı.

Yapım tasarımcısı Sarah Greenwood, set dekoratörü Katie Spencer ve yönetmen Greta Gerwig, Architectural Digest dergisine verdikleri röportajda Barbie'nin dünyasındaki hayal evini yaratmak için yola çıktıklarını ve sonunda pembe boya kıtlığına yol açtıklarını anlattı.