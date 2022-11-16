Beyonce ve Jay-Z Grammy tarihine geçti

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri adayları açıkladı. 5 Şubat'ta sahiplerini bulacak Grammy Ödülleri’ne ünlü R&B şarkıcısı Beyonce 9 adaylık ile damga vurdu.
6 sene sonra Renaissance albümüyle müzik dünyasına geri dönen şarkıcı, 9 adaylık kazandığı 2023 Grammy Ödülleri’nde tarihe geçti.
Kariyeri boyunca toplamda 88 Grammy adaylık kazanan şarkıcı, 9 adaylığın ardından rap dünyasının efsane isimlerinden biri olan eşi Jay-Z ile büyük bir rekoru paylaştı.
Beyonce ve Jay-Z, kariyerleri boyunca 88 Grammy adaylığı kazanarak Grammy tarihinin en çok adaylık kazanan şarkıcıları oldu.
Toplamda 28 Grammy ödülü kazanan şarkıcı, eğer gelecek yıl daha çok ödül kazanırsa 31 Grammy ödülü olan Georg Solti’nin rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek. Şarkıcı, şu an Quincy Jones ile 2. sırayı paylaşıyor.
Beyonce, şu anda 28 Grammy ödülü ile en çok Grammy kazanan kadın sanatçı unvanına sahip.
Beyonce'nin dokuz kategoride adaylık kazandığı 2023 Grammy Ödülleri'nde Kendrick Lamar 8 adaylık kazandı.
İngiliz şarkıcı Adele ve Brandi Carlilile, 7 Grammy adaylığı kazanırken Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant ve Randy Merrill 6 adaylık ile onları takip etti.
Jay-Z ise 5 Grammy adaylığı kazandı.