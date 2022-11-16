Beyonce ve Jay-Z Grammy tarihine geçti

GRAMMY TARİHİNE GEÇTİLER

Beyonce ve Jay-Z, kariyerleri boyunca 88 Grammy adaylığı kazanarak Grammy tarihinin en çok adaylık kazanan şarkıcıları oldu.

Toplamda 28 Grammy ödülü kazanan şarkıcı, eğer gelecek yıl daha çok ödül kazanırsa 31 Grammy ödülü olan Georg Solti’nin rekorunu kırarak ilk sıraya yerleşecek. Şarkıcı, şu an Quincy Jones ile 2. sırayı paylaşıyor.