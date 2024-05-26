Cannes Film Festivali'nde ünlülerden Filistin'e destek
Cannes Film Festivali'nde ünlüler, kıyafetleri ve karpuz motifleriyle Filistin'e desteklerini gösterdi.
Bu yıl 14-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen geleneksel film festivaline katılan dünyaca ünlü isimler, kırmızı halıda yürüdükleri sırada gerek kıyafetleri gerek takılarıyla sessizce "Filistin'e destek" dedi.
Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkati çekti.
Filistin'e desteğini birçok kez dile getiren Hadid'in Filistin ile dayanışmasını kefiyeden elbisesiyle göstermesi sosyal medyada takdir topladı.