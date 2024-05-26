Cannes Film Festivali'nde ünlülerden Filistin'e destek

KIYAFETİ FİLİSTİN BAYRAĞINI ANIMSATTI

Cannes Film Festivali'ne katılan Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

Daha önce de Gazze'de ateşkes çağrısı yapan Blanchett'in önü siyah, arkası açık pembe ve yeşil astarlı kıyafetinin kırmızı halı ile birleşmesi akıllara Filistin bayrağını getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, Blanchett'in elbisesiyle gösterdiği dayanışmayı "zekice" şeklinde değerlendirdi.

İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça Filistin yazılı kıyafetle katıldı.