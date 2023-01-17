Chucky dizisinin üçüncü sezonu geliyor

İkonik 'katil bebek' Chucky için oyun devam ediyor! ABD'deki kablolu TV kanalı Syfy ve USA Network, Televizyon Eleştirmenleri Birliği'nin 2023 Kış Basın Turu sırasında çok seyredilen dizileri Chucky'nin üçüncü sezon için hazırlıkların başladığını, dizinin sonbaharda geri döneceğini duyurdu.
Don Mancini tarafından yaratılan korku dizisi, 2017 yapımı Cult of Chucky'nin devamı olarak yayınlanmaya başladı ve 14 yaşındaki Jake Wheeler'ın (Zackary Arthur) bir bahçe satışında ikonik katil bebeği satın almasıyla birlikte başlayan Hackensnack, New Jersey cinayetlerini takip etti.
2021'de prömiyeri yapılan dizi, hem eleştirmenlerden hem de "Chucky" serisinin uzun süreli hayranlarından büyük ölçüde olumlu tepkiler aldı. Birçok izleyici dizinin yaratıcılığını ve Chucky/Charles Lee Ray rolünü yeniden canlandıran Brad Dourif'in dönüşünü övdü.
8 bölümden oluşan ikinci sezonu 23 Kasım 2022'de biten dizi, kısa bir sessizliğin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Chucky'nin yeni sezonu kısa bir video ile duyuruldu. Kısa tanıtımda, yapımın yeni sezonunu merak eden hayranların tweet’lerine ve ikonik karakter Chucky'nin, “Ben her zaman geri dönerim!” sözüne yer verildi.
Dizinin yaratıcısı Don Mancini, basın toplantısında dizinin hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve bunun Chucky'nin şimdiye kadarki en korkunç sezonu olacağını söyledi. "Chucky'nin oyuncu kadrosu ve ekibi, hayranlara ve eleştirmenlere ikinci sezona gösterdikleri ezici tepkiden dolayı teşekkür etmek istiyor. Bunun şimdi üçüncü sezon için resmi yeşil ışığı yaktığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu haber Chucky'yi çok mutlu etti. Bunun için Damballa'ya teşekkür ederim çünkü aksi takdirde Chucky ile uğraşmak açıkçası imkansız olurdu" diyen Mancini, "Chucky'yi meşgul etmemize yardımcı oldukları için SYFY, ABD ve UCP'deki ortaklarımıza da çok teşekkür ederiz. 2023'te görüşmek üzere, Chucky'nin kendisinin şimdiye kadarki en korkunç sezonu olacağına söz verdiği sezon" ifadesini kullandı.
Dizinin oyuncu kadrosunda Brad Dourif ile birlikte Zackary Arthur, Björgvin Arnarson, Alyvia Alyn Lind ve Jennifer Tilly gibi isimler yer alıyor.
Chucky'nin üçüncü sezon prömiyer tarihi henüz belli değil.