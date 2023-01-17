Chucky dizisinin üçüncü sezonu geliyor

"EN KORKUNÇ SEZON OLACAK"

Dizinin yaratıcısı Don Mancini, basın toplantısında dizinin hayranlarına destekleri için teşekkür etti ve bunun Chucky'nin şimdiye kadarki en korkunç sezonu olacağını söyledi. "Chucky'nin oyuncu kadrosu ve ekibi, hayranlara ve eleştirmenlere ikinci sezona gösterdikleri ezici tepkiden dolayı teşekkür etmek istiyor. Bunun şimdi üçüncü sezon için resmi yeşil ışığı yaktığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu haber Chucky'yi çok mutlu etti. Bunun için Damballa'ya teşekkür ederim çünkü aksi takdirde Chucky ile uğraşmak açıkçası imkansız olurdu" diyen Mancini, "Chucky'yi meşgul etmemize yardımcı oldukları için SYFY, ABD ve UCP'deki ortaklarımıza da çok teşekkür ederiz. 2023'te görüşmek üzere, Chucky'nin kendisinin şimdiye kadarki en korkunç sezonu olacağına söz verdiği sezon" ifadesini kullandı.