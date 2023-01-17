Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye İtalya'dan ödül

"BU ÖDÜLÜ VERMENİZ BÜYÜK CESARET"

“Drama sanatının gelişimine yaptığı katkılardan” dolayı ödüllendirilen Spacey, müzeye kendisine bu ödülü verme cesareti gösterdiği için teşekkür etti. Oyuncu, yaptığı konuşmada "Sinema Müzesi beni bu akşam buraya çağırarak büyük bir cesaret örneği gösterdi" ifadelerini gösterdi.