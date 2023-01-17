Cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey'ye İtalya'dan ödül

Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel saldırı davasında suçsuz bulunmuştu. İngiltere ve Galler'deki başlıca savcılık makamı olan Kraliyet Savcılığı Servisi, Spacey’nin yedi cinsel taciz suçlamasıyla daha yargılanacağını açıklamıştı.
Hakkında yapılan tüm suçlamaları her defasında reddeden ve suçsuz olduğunu yineleyen oyuncuya İtalya’da önemli bir ödül verildi.
Hakkında toplamda 12 cinsel taciz suçlaması bulunan 63 yaşındaki oyuncu, İtalya’nın Turin şehrindeki Sinema Müzesi’nden (The Museum of Cinem) Yaşam Boyu Başarı ödülü aldı.
“Drama sanatının gelişimine yaptığı katkılardan” dolayı ödüllendirilen Spacey, müzeye kendisine bu ödülü verme cesareti gösterdiği için teşekkür etti. Oyuncu, yaptığı konuşmada "Sinema Müzesi beni bu akşam buraya çağırarak büyük bir cesaret örneği gösterdi" ifadelerini gösterdi.
Amerikan Güzeli ve Olağan Şüpheliler filmleriyle Oscar ödülünün sahibi olan oyuncu, hakkında çıkan cinsel taciz suçlamalarının ardından ekranlardan ve beyazperdeden uzak kalmıştı.
Geçtiğimiz temmuz ayında oyuncu, şimdilerle 30’lu ve 40’lı yaşlarda olan üç erkeğin kendisine yönelttiği cinsel taciz suçlamalarını reddetmişti.