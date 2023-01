Daft Punk üyesi Thomas Bangalter solo kariyerine adım atıyor

1993'te yolculuğuna Paris'te başlayan Daft Punk, asıl çıkışını 1997 tarihli Homework albümüyle yaptı. Around the World ve Da Funk parçaları da bu albümde yer alıyor. Bir arada çok nadir fotoğraf veren Guy-Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter 2001 tarihli Discovery albümüyle birlikte adeta imzaları olan robot kostümleri ve kasklarıyla kamera karşısına geçmeye başladı.

One More Time ve Harder, Better, Faster, Stronger single'larıyla dünya çapında üne kavuşan grup, üçüncü albümleri Human After All, canlı kayıt Alive 2007 ve Tron: Legacy filminin soundtrack'iyle ünlerine ün kattı.



6 GRAMMY KAZANDILAR



2013 yılında çıkan Random Access Memories albümü ise en büyük başarıları oldu. Bu albümdeki Get Lucky single'ı listelerde birinci oldu. İkili, Weeknd, Kanye West gibi isimlerle birlikte şarkılara imza attı. Albümleri milyonlarca satış yapan ikili, iki Grammy kazandı.



Daft Punk, 28 yılda 12 Grammy adaylığı, 6 ödül, 4 stüdyo albümü, 2 belgesel, bir film, 2 canlı albüm ve bir soundtrack'e imza attı.