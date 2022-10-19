Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi

James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat vererek ikonik role veda eden İngiliz oyuncu Daniel Craig, İngiliz Kraliyeti tarafından onurlandırıldı.

Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi - 1

Sinema tarihinin ünlü karakteri James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, sinema ve tiyatro sektörüne hizmetlerinden dolayı İngiliz Kraliyeti tarafından büyük bir onura layık görüldü.

Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi - 2

ONUR NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles’ın kızı Prenses Anne’nin katıldığı Windsor Kalesi’ndeki törende İngiliz oyuncuya Aziz Michael ve Aziz George Nişanı’nı takdim edildi.

Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi - 3

BOND REPLİĞİNİ KULLANDILAR

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabında ünlü Bond repliği “Sizi bekliyorduk” ifadesi yer aldı.

Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi - 4

54 yaşındaki oyuncu, 2006 yılında Casina Royale filminde ilk kez James Bond karakterini canlandırmıştı. Craig, No Time To Die filmi ile seriye veda etti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER