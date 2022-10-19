Daniel Craig'e kraliyet nişanı verildi

Sinema tarihinin ünlü karakteri James Bond’u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, sinema ve tiyatro sektörüne hizmetlerinden dolayı İngiliz Kraliyeti tarafından büyük bir onura layık görüldü.
Kraliçe Elizabeth ve Kral Charles’ın kızı Prenses Anne’nin katıldığı Windsor Kalesi’ndeki törende İngiliz oyuncuya Aziz Michael ve Aziz George Nişanı’nı takdim edildi.
Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabında ünlü Bond repliği “Sizi bekliyorduk” ifadesi yer aldı.
54 yaşındaki oyuncu, 2006 yılında Casina Royale filminde ilk kez James Bond karakterini canlandırmıştı. Craig, No Time To Die filmi ile seriye veda etti.