David Crosby 81 yaşında hayatını kaybetti

Crosby'nin ölüm haberi temsilcisi tarafından doğrulandı.

Müzisyenin eşi Jan Dance, Crosby'nin ölümüyle ilgili "Artık yanımızda olmasa da onun insancıllığı ve kibar ruhu bize ilham vermeye devam edecek. Onun mirası, efsanevi müziğiyle yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.