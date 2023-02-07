Dünyaca ünlü yıldızlardan deprem paylaşımları

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 45 saniye süren deprem; Trabzon, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Samsun ve Hatay’da da hissedildi.



Depremin etkisi dünya basınında da yer buldu. Dünyaca ünlü birçok isim sosyal medya hesaplarından başsağlığı ve geçmiş olsun mesajları paylaştı.