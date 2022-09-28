Erkan Kolçak Köstendil Bandırma Füze Kulübü filmini anlattı: Klarnet dersleri aldım

Filmdeki Çingen Necati rolüyle ilgili olarak Köstendil, “Film öncesinde Şükrü Tırkış Hocam’dan klarnet dersleri aldım. Kendisi sette de beni yalnız bırakmadığı için sahneleri beraber tamamlama şansımız oldu, o sebepten çok zorlandığımı söyleyemem. Bandırma Füze Kulübü bir hayalin peşinden giden gençlerin hikayesini anlatıyor. Bir yerde bir hayal varsa orada bir hikaye vardır. Ne mutlu hayal kuranlara…” dedi.