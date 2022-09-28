Erkan Kolçak Köstendil Bandırma Füze Kulübü filmini anlattı: Klarnet dersleri aldım

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, Bandırma Füze Kulübü filmindeki rolü için beş hafta boyunca klarnet dersleri aldı. Gerçek olaylardan esinlenen, filmi Ömer Faruk Sorak’ın yönetti.
Tarihimizde altın harflerle yer alan konusu kadar müzikleriyle de iddialı olan Bandırma Füze Kulübü'nde, 1957 yılının imkanlarında önüne engeller konan, başaracaklarına inanmayıp, “Otur oturduğun yerde icat çıkarma” diyen herkese inat Mehmet Günenç Lisesi öğrencileri Bandırma Füze Kulübü adını verdikleri bir kulüp kurar. Bu idealist liseli gençlerin en büyük destekçisi de öğretmenleri kadar, gündüz okulda hademelik yapıp akşam düğünlerde, özel günlerde klarnet çalan 'Çingen Necati'dir.
Filmdeki Çingen Necati rolüyle ilgili olarak Köstendil, “Film öncesinde Şükrü Tırkış Hocam’dan klarnet dersleri aldım. Kendisi sette de beni yalnız bırakmadığı için sahneleri beraber tamamlama şansımız oldu, o sebepten çok zorlandığımı söyleyemem. Bandırma Füze Kulübü bir hayalin peşinden giden gençlerin hikayesini anlatıyor. Bir yerde bir hayal varsa orada bir hikaye vardır. Ne mutlu hayal kuranlara…” dedi.
Bandırma Füze Kulübü 21 Ekim’de vizyona girecek.
Filmde; Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Atay Yıldız, Erkan Kolçak Köstendil, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli gibi oyuncular rol alıyor.