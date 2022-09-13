Gaziantep'te Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen sikke bulundu

Tahtaköprü Barajı su rezervuar alanından kısmen etkilenecek Hamaç Höyük’teki kurtarma kazılarının temel amacının, bölgenin zengin arkeolojik geçmişine ışık tutacak bilgilere ulaşmak olduğunu vurgulayan Engin, "Şimdiye kadar yürüttüğümüz kazı çalışmalarında Orta Çağ'dan Orta Demir Çağı'na kadar yerleşim sürekliliği ortaya koyan 7 yerleşim tabakası tespit edilmiştir. Kazılarımızda Hamaç Höyük'ün Orta Çağ, Roma ve Helenistik dönemlerde orta boyutlu bir kırsal yaşam alanı olduğu, Orta Çağ'ın geç evresinde yerleşimin güneydoğusundaki yükseltinin bir nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmıştır" dedi.