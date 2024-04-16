Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz?
1988 yapımı Beterböcek'in devamı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk filmdeki birçok oyuncunun geri döndüğü yapımda rolü olmayan Geena Davis, neden projede yer almadığını açıkladı.
Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı, Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1988 yapımı Beetlejuice devam filmi için geri sayım başladı.
40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" (Beterböcek Beterböcek) ismiyle geri dönecek olan filmde Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux, Winona Ryder ve Monica Bellucci rol alacak.