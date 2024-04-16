Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz?

1988 yapımı Beterböcek'in devamı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İlk filmdeki birçok oyuncunun geri döndüğü yapımda rolü olmayan Geena Davis, neden projede yer almadığını açıkladı.

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 1

Michael Keaton, Winona Rider ve Catherine O’Hara'nın yer aldığı, Tim Burton'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 1988 yapımı Beetlejuice devam filmi için geri sayım başladı.

40 yıl aradan sonra "Beetlejuice Beetlejuice" (Beterböcek Beterböcek) ismiyle geri dönecek olan filmde Michael Keaton, Jenna Ortega, Justin Theroux, Winona Ryder ve Monica Bellucci rol alacak.

N-LIFE HABERLERİ

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 2

İlk filmde Winona Ryder'ın canlandırdığı Lydia Deetz tarafından görülebilen hayalet Barbara Maitland rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Geena Davis, devam filminde neden rol almadığını açıkladı.

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 3

Davis, Entertainment Tonight'a yaptığı açıklamada "Hayır, ben yokum. Yeniden çevrimde yokum" dedi.

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 4

Ünlü oyuncu, sözlerine "Ah, benim olmamı mı bekliyordunuz? Bak ne diyeceğim... Benim teorime göre hayaletler yaşlanmaz. Ben de yaşlanmadım" diye devam etti.

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 5

Öte yandan Davis, devam filminin fragmanını henüz izlemediğini de "Fragmanın çıktığını duydum ve biri ağladığını söyledi, bu yüzden fragmanı görmeliyim" sözleriyle itiraf etti.

Geena Davis'ten Beterböcek 2 açıklaması: Benim olmamı mı bekliyordunuz? - 6

6 Eylül 2024 tarihinde gösterime girecek devam filmi, hikayeye onlarca yıl sonra bir aile üyesinin ölümünün ardından devam edecek.

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