Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu

2017'den bu yana 100'den fazla kadını taciz ettiği iddia edilen Amerikalı eski film yapımcısı Harvey Weinstein 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ünlü yapımcının hakkında bir tecavüz davasında verilen mahkumiyet kararı bozuldu.

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 1

Hollywood'un ünlü yapımcılarından Harvey Weinstein'in 2020 yılında yargılandığı tecavüz davasında aldığı mahkumiyet kararı bozuldu.

N-LIFE HABERLERİ

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 2

New York Yüksek Mahkemesi, verdiği kararda cinsel saldırı mahkumiyetini bozdu. Mahkeme, Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesini gerekçe olarak gösterdi.

Yüksek Mahkeme, 72 yaşındaki yapımcıya yöneltilen bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 3

Yapımcı hakkındaki suçlamalar 2017 yılında başladı. Weinstein, Şubat 2020'de ABD'deki mahkeme kararıyla 2006'da bir asistana cinsel tacizde bulunma ve 2013'de bir oyuncuyu tecavüz etme suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

2020 yılında New York'ta verilen mahkumiyet kararının ardından kadınların, uğradıkları cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeeToo (ben de)" etiketiyle gündeme getirmesi, dünya çapında bir tepkiye dönüşmüş ve "#MeeToo" hareketini başlatmıştı.

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 4

Farklı bir dava nedeniyle yapımcı cezaevinde kalmaya devam edecek.

Geçtiğimiz yıl, yapımcı İtalyan bir modeli tecavüz ettiği gerekçesiyle 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 5

Hollywood dünyasından birçok isim Weinstein’i cinsel saldırı ve tacizle suçlamıştı.

Bu isimler arasında Kate Beckinsale, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Cara Delevingne, Madonna, Angelina Jolie, Minka Kelly, Eva Green, Paris Hilton, Gwyneth Paltrow bulunuyor.

Cinsel tacizden hüküm giyen Harvey Weinstein hakkındaki mahkumiyet kararı bozuldu - 6

“ABD’DE BİZİM İÇİN EN TEHLİKELİ YER EVİMİZ”

Temyiz Mahkemesi'nin kararı, kurbanları ve birçok ünlü yıldız tarafından kınandı.

Weinstein aleyhindeki iddiaları kamuoyuna açıklayan ilk kişilerden olan Büyük Hesaplaşma, Kızları Öp ve Uyumsuz gibi filmlerin oyuncusu Ashley Judd yaptığı açıklamada, “Her gün, kadın olarak bedenlerimiz üzerinde erkeklerin hak sahibi olduğu bir ortamda yaşıyoruz. ABD'de bizim için en tehlikeli yer evlerimizdir. Bize saldıran, tecavüz eden ve öldüren erkekler bunu bilen erkeklerdir. Harvey Weinstein'ın seri cinsel saldırılarından sağ kurtulan her birimiz onu tanıyorduk. Kendisiyle olan ilişkimizdeki gücünü kullandı. 1996 yılında o otel odasındaki cinsel saldırısından zar zor kurtulduğumda bana iftira attı. Onun tuhaf cinsel tacizinden, gazabından ve cezasından kurtulamadım. Kariyerim onun yüzünden çok farklı bir noktada. Bugün 4 jürinin verdiği karar gerçeği değiştirmemektedir. Gerçek tutarlıdır” dedi.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı ödüllü oyuncu Mira Sorvino ise karar sonrası açıklamasında, “Mahkemeler ne zamandan beri daha önceki kötü eylemlere ilişkin delillerin kabul edilmesine izin vermiyor. O, 200'den fazla kadına tecavüz eden/zarar veren biri! Adalet sisteminden tiksiniyorum” ifadelerine yer verdi.

Harvey Weinstein'ı 2015 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan model Ambra Battilana Gutierrez ise, “Temyiz Mahkemesinin kararı, ceza hukuku sistemine yönelik bir suçlamadır, sadece Weinstein ve arkadaşlarının değil, aynı zamanda moda endüstrisinde genç kadınları bilinçli olarak dışlayan düzenleme eksikliğinin de mağduru olan benim gibi hayatta kalanlar için içten bir darbedir. Kızlar her gün Weinstein ve Bill Cosby gibi seri tecavüzcülerin insafına kalmıştır. Eğer savcı 2015'te davamı ciddiye alsaydı burada olmazdık. Bu, adalet sisteminin ve mahkemelerin hayatta kalanları ciddiye alma ve çıkarlarımızı koruma konusunda süregelen bir başarısızlığıdır" dedi. 

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