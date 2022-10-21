'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Başrollerinde Michael J. Fox (Marty McFly) ve Christopher Lloyd'un (Emmett Brown) yer aldığı seride ilki 1985 yılında olmak üzere 3 film çekilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Başrollerinde Michael J. Fox (Marty McFly) ve Christopher Lloyd'un (Emmett Brown) yer aldığı seride ilki 1985 yılında olmak üzere 3 film çekilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. İşte efsane seriyle ilgili pek bilinmeyen, dikkat çekici detaylar...

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 1

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Başrollerinde Michael J. Fox (Marty McFly) ve Christopher Lloyd'un (Emmett Brown) yer aldığı seride ilki 1985 yılında olmak üzere 3 film çekilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı.  İşte efsane seriyle ilgili pek bilinmeyen, dikkat çekici detaylar...

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 2

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Yazar/Yapımcı Bob Gale babasının okul yıllığında fotoğrafını gördüğünde onun 'inek' diye tabir edilen öğrencilerden biri olduğunu, aynı dönemde okuyor olsalardı arkadaş olabileceklerini farketmiş. Gale böylece bu fikrini filme yansıtarak, Marty McFly ile babasının geçmişte, bu şekilde karşılaşmasını sağlamış.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 3

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Seride kullanılan zaman makinesi, aslında bir 'buzdolabı' olarak tasarlanmıştı.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 4

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Universal Pictures şirketinin sahibi Sid Sheinberg, 'Geleceğe Dönüş' isminin insanları sıkacağını, bu yüzden 'Plüton'dan Gelen Astronot' olarak değiştirilmesini tavsiye etmişti. Daha sonra yapımcı Steven Spielberg ona bu 'şaka' için teşekkür etmişti.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 5

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Biff Tannen ismi, Universal şirketinde 'I Wanna Hold Your Hand' filmi için yapılan senaryo toplantısında tatsızlık çıkaran yönetici Ned Tanen'a ithafen seçildi.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 6

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Colombia Pictures, fikri güzel bulmasına rağmen filmi reddetmişti. Yapımcı Gale'e göre bunun sebebi filmin yeterince cinsellik içermemesiydi. Hatta Colombia, yapımcılar Gale ve Zemeckis'e filmi Disney'e götürmesini tavsiye etmişti.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 7

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Doc Brown rolü için John Lithgow, Dudley Moore ve Jeff Goldblum düşünülmüş.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 8

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Doktor Brown'ın köpeği Einstein ise orjinal senaryoda bir şempanze olarak yer bulmuş.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 9

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

The Delorean'ın (filmde kullanılan otomobil) 'zaman makinesi' olarak seçilmesinin sebebi, kanat şeklinde açılan kapıları sebebiyle, bir UFO'ya benziyor olmasıydı.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 10

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Biff'in arkadaşlarında biri de o dönemlerde günümüzdeki ününe kavuşmamış olan Billy Zane'di.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 11

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Marty'nin kız arkadaşı 'Jennifer' rolünü canlandıran Claudia Wells, sadece ilk filmde yer almıştı. Annesi hastalanan Wells onunla zaman geçirmek için diziden ayrılmış, yerine Elisabeth Shue kadroya dahil olmuştu.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 12

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Filmde Stanley Kubrick'e yapılan bir gönderme de vardı. Doktor Brown'ın garajındaki amfide gördüğümüz 'CRM114' etiketi, Kubrick'in 'Doctor Strangelove' filminde radyo ekipmanının bir parçasının ismiydi.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 13

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Michael J. Fox, seride babasını canlandıran Crispin Glover'dan gerçek hayatta 3 yaş büyüktü.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 14

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Filmin çekim süreci ile yayınlanması arasındaki zaman dilimi sadece 10 haftaydı.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 15

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

'Geleceğe Dönüş' bir bilimkurgu konusu olmasına rağmen, sadece 32 sahne efektler kullanılarak çekilmişti.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 16

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Tim Robbins de Biff Tannen rolü için düşünülen isimlerden biriydi.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 17

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Çekimler sırasında sesini kaybeden Crispin Glover bazı sahnelerde sadece ağzını oynatmış, daha sonra görüntülere ses dublaj yapılarak eklenmişti.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 18

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Okulda gerçekleştirilen müzik seçmelerinde Marty McFly'ın performansı sonrası 'aşırı yüksek sesli' diyen jüri üyesi, aslında filmin müziklerine iki parçayla katkıda bulunan Huey Lewis'ten başkası değildi.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 19

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Ralph Macchio, Marty McFly rolünü geri çevirmişti.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 20

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Michael J. Fox'a (1.67) göre daha uzun olan Christopher Lloyd (1.85 m) arasındaki boy farkı sebebiyle, ikilinin sahneleri sırasında Doktor Brown gözle görülür şekilde kambur durmak zorunda kalmıştı.

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz - 21

'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

'Geleceğe Dönüş', 1985 yılında 210 milyon dolar hasılat yaparak, ABD'de en fazla gişe geliri elde eden film olmuştu.

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