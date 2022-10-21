'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Yazar/Yapımcı Bob Gale babasının okul yıllığında fotoğrafını gördüğünde onun 'inek' diye tabir edilen öğrencilerden biri olduğunu, aynı dönemde okuyor olsalardı arkadaş olabileceklerini farketmiş. Gale böylece bu fikrini filme yansıtarak, Marty McFly ile babasının geçmişte, bu şekilde karşılaşmasını sağlamış.