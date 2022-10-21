'Geleceğe Dönüş' hakkında bilmedikleriniz

Başrollerinde Michael J. Fox (Marty McFly) ve Christopher Lloyd'un (Emmett Brown) yer aldığı seride ilki 1985 yılında olmak üzere 3 film çekilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. İşte efsane seriyle ilgili pek bilinmeyen, dikkat çekici detaylar...
Yazar/Yapımcı Bob Gale babasının okul yıllığında fotoğrafını gördüğünde onun 'inek' diye tabir edilen öğrencilerden biri olduğunu, aynı dönemde okuyor olsalardı arkadaş olabileceklerini farketmiş. Gale böylece bu fikrini filme yansıtarak, Marty McFly ile babasının geçmişte, bu şekilde karşılaşmasını sağlamış.
Seride kullanılan zaman makinesi, aslında bir 'buzdolabı' olarak tasarlanmıştı.
Universal Pictures şirketinin sahibi Sid Sheinberg, 'Geleceğe Dönüş' isminin insanları sıkacağını, bu yüzden 'Plüton'dan Gelen Astronot' olarak değiştirilmesini tavsiye etmişti. Daha sonra yapımcı Steven Spielberg ona bu 'şaka' için teşekkür etmişti.
Biff Tannen ismi, Universal şirketinde 'I Wanna Hold Your Hand' filmi için yapılan senaryo toplantısında tatsızlık çıkaran yönetici Ned Tanen'a ithafen seçildi.
Colombia Pictures, fikri güzel bulmasına rağmen filmi reddetmişti. Yapımcı Gale'e göre bunun sebebi filmin yeterince cinsellik içermemesiydi. Hatta Colombia, yapımcılar Gale ve Zemeckis'e filmi Disney'e götürmesini tavsiye etmişti.
Doc Brown rolü için John Lithgow, Dudley Moore ve Jeff Goldblum düşünülmüş.
Doktor Brown'ın köpeği Einstein ise orjinal senaryoda bir şempanze olarak yer bulmuş.
The Delorean'ın (filmde kullanılan otomobil) 'zaman makinesi' olarak seçilmesinin sebebi, kanat şeklinde açılan kapıları sebebiyle, bir UFO'ya benziyor olmasıydı.
Biff'in arkadaşlarında biri de o dönemlerde günümüzdeki ününe kavuşmamış olan Billy Zane'di.
Marty'nin kız arkadaşı 'Jennifer' rolünü canlandıran Claudia Wells, sadece ilk filmde yer almıştı. Annesi hastalanan Wells onunla zaman geçirmek için diziden ayrılmış, yerine Elisabeth Shue kadroya dahil olmuştu.
Filmde Stanley Kubrick'e yapılan bir gönderme de vardı. Doktor Brown'ın garajındaki amfide gördüğümüz 'CRM114' etiketi, Kubrick'in 'Doctor Strangelove' filminde radyo ekipmanının bir parçasının ismiydi.
Michael J. Fox, seride babasını canlandıran Crispin Glover'dan gerçek hayatta 3 yaş büyüktü.
Filmin çekim süreci ile yayınlanması arasındaki zaman dilimi sadece 10 haftaydı.
'Geleceğe Dönüş' bir bilimkurgu konusu olmasına rağmen, sadece 32 sahne efektler kullanılarak çekilmişti.
Tim Robbins de Biff Tannen rolü için düşünülen isimlerden biriydi.
Çekimler sırasında sesini kaybeden Crispin Glover bazı sahnelerde sadece ağzını oynatmış, daha sonra görüntülere ses dublaj yapılarak eklenmişti.
Okulda gerçekleştirilen müzik seçmelerinde Marty McFly'ın performansı sonrası 'aşırı yüksek sesli' diyen jüri üyesi, aslında filmin müziklerine iki parçayla katkıda bulunan Huey Lewis'ten başkası değildi.
Ralph Macchio, Marty McFly rolünü geri çevirmişti.
Michael J. Fox'a (1.67) göre daha uzun olan Christopher Lloyd (1.85 m) arasındaki boy farkı sebebiyle, ikilinin sahneleri sırasında Doktor Brown gözle görülür şekilde kambur durmak zorunda kalmıştı.
'Geleceğe Dönüş', 1985 yılında 210 milyon dolar hasılat yaparak, ABD'de en fazla gişe geliri elde eden film olmuştu.