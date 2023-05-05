Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını kazandı

CANLI SESLENDİRDİ

Öte yandan, şarkıcı geçtiğimiz günlerde mahkemeye gitarıyla katılmıştı.

Tartışma konusu olan "Thinking Out Loud" şarkısını mahkemede canlı bir şekilde seslendiren ve şarkıyı nasıl yaptığını adım adım anlattı.

Sheeran "Hayatımdaki birçok şeyden ve ailemden sürekli ilham alıyorum" ifadelerini kullanırken şarkıyı 2014 yılında arkadaşı Amy Wadge ile yazdığını söyledi.