Grammy ödüllü şarkıcı Ed Sheeran çalıntı şarkı davasını kazandı

Müzik listelerinde uzun süre zirveden düşmeyen “Shape of You” şarkısını kopyaladığı iddia edilen ve açılan telif davasını kazanan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, bir başka çalıntı söylentisiyle gündeme gelmişti.
2014 yılında büyük bir başarı yakalayan “Thinking Out Loud” şarkısının Martin Gaye’in 1973 tarihli “Let’s Get In On” şarkısından kopyaladığı öne sürülen İngiliz şarkıcı, mahkemeye çıkmış ve kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddetmişti.
Şarkısının çalıntı olduğu iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Grammy ödüllü şarkıcı, davada suçsuz bulundu.
Mahkemede Sheeran'in şarkıyı hiçbir şekilde kopyalamadığı ve "Thinking Out Loud" şarkısını kendisinin bestelediği kararına ulaşıldı.
İngiliz şarkıcı "Davanın sonucundan dolayı çok mutluyum. Müziği bırakmak zorunda kalmayacağım gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.
Şarkcı daha önceki açıklamalarında hakkındaki suçlamaların gerçek olması durumunda müziği bırakacağını söylemişti. Şarkıcı, "Eğer olur da davayı kaybedersem ben artık tamamım, işim bitti" dedi.
Davayı kaybetmesi halinde müzisyenliği bırakacağını söyleyen Sheeran, "Tüm hayatımı bir sanatçı ve söz yazarı olmaya adadım, ancak bunun biri tarafından küçümsenmesini gerçekten aşağılayıcı buluyorum" dedi.
Öte yandan, şarkıcı geçtiğimiz günlerde mahkemeye gitarıyla katılmıştı.
Tartışma konusu olan "Thinking Out Loud" şarkısını mahkemede canlı bir şekilde seslendiren ve şarkıyı nasıl yaptığını adım adım anlattı.
Sheeran "Hayatımdaki birçok şeyden ve ailemden sürekli ilham alıyorum" ifadelerini kullanırken şarkıyı 2014 yılında arkadaşı Amy Wadge ile yazdığını söyledi.