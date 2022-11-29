Harran'da 8 asırlık medresenin avlu, kuyu ve platformu bulundu

"YAŞAMIN SÜRDÜĞÜ AZ SAYIDAKİ ANTİK ŞEHİRLERDEN BİRİSİ"

Kuyunun yaklaşık 13 metre yüksekliğinde ve oldukça zarif bir yapıda olduğunu belirten Önal, "Kuyudan suyu çekmeye yarayan düzenek sistemine ait sütunlar var. Bunu, şu an toprak altındaki diğer parçalarını da bulup sütün ve su sisteminin tamamını restore edip ayağa kaldıracağız" dedi.

Harran Kaymakamı İbrahim Gültekin de ilçenin köklü ve zengin geçmişini geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini söyledi.