Helenistik dönemden kalma heykelcikler İzmir Arkeoloji Müzesi'nde

"Bunun yanında, kişinin mesleki yaşantısını göstermek için yaptığı bir kişisel eşya da olabilir. Yoruma çok açık. Bir kayıkta insan ile maymun arası bir varlığa ait bu figür, çok sık rastlanılan bir obje değil. Nadir eserlerden biri olduğu için ziyaretçiyle buluşturmak istedik. Sergilenen bir diğer eserin 'kuğu üzerindeki Leda tasviri'. 'Zeus'un, 'Leda'yı kaçırmak için kuğu kılığına girdiği anı temsil ediyor."