Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali başladı. Festivalin açılış filmi Luca Guadagnino imzalı "Challengers" olacaktı ancak Hollywood'daki grev nedeniyle film festival programından çıkarıldı. Ünlü yıldızların katılımı olmadan festivalin ilk günü oldukça sakin geçti.
"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali dün başladı. 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin başladı.