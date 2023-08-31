Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali dün başladı. 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin başladı.