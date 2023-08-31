Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali başladı. Festivalin açılış filmi Luca Guadagnino imzalı "Challengers" olacaktı ancak Hollywood'daki grev nedeniyle film festival programından çıkarıldı. Ünlü yıldızların katılımı olmadan festivalin ilk günü oldukça sakin geçti.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 1

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı dünyanın en eski festivali Venedik Film Festivali dün başladı. 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan film festivali, Hollywood'da hem senaristlerin hem de oyuncuların aynı anda grevde olması nedeniyle geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça sakin başladı.

N-LIFE HABERLERİ

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 2

90 SANİYE ALKIŞLANDI

"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino imzalı "Challengers" filminin festivalin açılışını yapacağı duyurulmuştu ancak grev nedeniyle film festival programından çıkarıldı.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 3

Festivalin açılış filmi Edoardo De Angelis imzalı "Comandante" oldu. 2. Dünya Savaşı'nı konu alan film 90 saniye alkışlandı.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 4

Festivale gösterimi yapılan filmler genelde dakikalarca ayakta alkışlanıyor. Eğer festivalin açılış filmi "Challengers" olsaydı, festivalin çok daha gösterişli geçeceği tahmin ediliyor.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 5

Hollywood grevine destek verdiğini belirten jüri başkanı Damien Chazelle, festivalde büyük bir coşkuyla karşılandı ancak Sala Grande Tiyatrosu'nun önünde biriken kalabalık geçtiğimiz yıllara kıyasla oldukça azdı.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 6

Gecede 90 yaşındaki İtalyan yönetmen Liliana Cavani Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 7

KİMLER KATILACAK?

Hollywood oyuncularını temsil eden Beyaz Perde Aktörleri Derneği ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları birliği (SAG-AFTRA) üyelerinin film prömiyerlerine katılması, yer aldıkları yapımlar için röportaj vermesi, ödül törenlerine gitmesi, film festivallerine katılması ve sosyal medyada filmlerinin reklamını yapması yasak.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 8

GEÇİCİ İZİN ALDILAR

Bu nedenle pek çok oyuncu festivale katılamayacak. "Ferrari" filminin başrol oyuncusu Adam Driver, "Priscilla" filminn yıldızları Cailee Spaeny ve Jacob Elordi, "Dogman" filmin oyuncusu Caleb Landry Jones ve "Memory" filmindeki rol alan Jessica Chastain festivale katılacak.

Bu oyuncular üyesi oldukları SAG'dan geçici bir izin alarak festivale katılabilecek.

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 9

TÜRK FİLMLERİ DE YARIŞACAK

İlk filmi "İki Şafak Arasında" ile ulusal ve uluslararası festivallerden birçok ödül kazanan Selman Nacar’ın ikinci uzun metrajlı filmi "Tereddüt Çizgisi" 80. Venedik Film Festivali’nin resmi yarışma seçkisi olan Orizzonti Bölümü’ne kabul edildi.

Nehir Tuna’nın ilk uzun metrajlı "Yurt" filmi de Venedik Film Festivali’nde yarışacak.

İşte kırmızı halıdan yansıyan görüntüler...

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 10

Alice Campello

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 11

Mariacarla Boscono

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 12

Bianca Balti

Hollywood grevinin gölgesindeki Venedik Film Festivali sakin başladı - 13

Toni Garn

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