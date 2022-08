House Of The Dragon dizisi ikinci sezon onayını aldı

EN BAŞARILI ÇIKIŞ YAPAN DİZİ

HBO, House of the Dragon'un ikinci sezonu için onay verdi. Haber, Game of Thrones'un devam dizisi olan House of the Dragon'un galasından birkaç gün sonra geldi. House of the Dragon, 21 Ağustos Pazar günü ilk kez seyirciyle buluştu ve Amerika'da 20 milyondan fazla izleyiciyle HBO’nun da en başarılı çıkış yapan yapımı oldu.

Henüz ilk bölümü yayınlanan dizi hakkında beklenen ikinci sezon açıklaması sürpriz bir şekilde geldi.