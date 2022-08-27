House Of The Dragon dizisi ikinci sezon onayını aldı

"HEYECANLIYIZ"

Dizinin ikinci sezonunun onaylanmasıyla birlikte açıklama yapan HBO’nun üst düzey yetkilisi Francesca Orsi, ekibin birinci sezon ile yaptığı işlerden gurur duyduklarını paylaştı. Orsi ayrıca şunları söyledi:

“Tüm House of the Dragon ekibinin birinci sezonda başardıklarıyla gurur duyuyoruz. Olağanüstü oyuncu kadromuz ve ekibimiz büyük bir mücadeleye girişti ve tüm beklentileri aşarak kendisini şimdiden mutlaka izlenmesi gereken bir TV dizisi olarak kabul ettirdi. Bu yolculukta bize liderlik ettikleri için George, Ryan ve Miguel'e çok teşekkür ederiz. Targaryen hanedanının destanını ikinci sezonla hayata geçirmeye devam etmek konusunda son derece heyecanlıyız.”