Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın!

Avustralyalı aktör Hugh Jackman, Spirited'daki Good Afternoon parçasıyla En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar aday adayı olan yakın arkadaşı Ryan Reynolds'ın adaylığından emin olmadığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 1

Hollywood yıldızı Ryan Reynolds, Will Ferrell ile birlikte oynadığı “Spirited” adlı Noel filminde seslendirdiği “Good Afternoon” şarkısıyla en iyi şarkı dalında Oscar aday adayı oldu.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 2

TWITTER'DAN SESLENDİ

Ancak, Reynolds'ın yakın arkadaşı olan ve 'Deadpool 3'te birlikte rol alacağı Hugh Jackman, Twitter hesabından bu konuyla ilgili Akademi'ye seslendiği bir video paylaştı.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 3

Jackman, Twitter'dan paylaştığı videoda "Ryan Reynolds'ın en iyi şarkı kategorisinde aday gösterilmesi, gelecek yılımı çekilmez hale getirir" dedi.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 4

"GERÇEKTEN SORUN OLUR"

Ünlü oyuncu, sözlerine; "Wolverine ve Deadpool'u çekerken onunla bir yıl geçirmek zorundayım. İnanın bana, bu imkansız olur. Gerçekten bir sorun olur" diye devam etti.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 5

FİLMİ ÖVDÜ

Bir yandan Akademi jürisine seslenen Jackman, filmi de övdü. Ünlü isim, "Spirited'a bayıldım. Harika bir film, ailecek izledik ve çok eğlendik. Will'i ve Octavia'yı seviyorum ve Good Afternoon'u çok beğendim. Filme baştan sona güldüm, kesinlikle muhteşem" dedi.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 6

"RYAN'I ADAY GÖSTEREREK POHPOHLAMAYIN"

Filme hayranlığını dile getiren Jackman, Reynolds'la ilgili mesajını tekrarladı ve "Lütfen onu Oscar'a aday göstererek pohpohlamayın" dedi.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 7

REYNOLDS'IN CEVABI MERAK KONUSU OLDU

Birbirleriyle şakalaşmaktan keyif alan oyunculardan Ryan Reynolds'ın Hogh Jackman'a vereceği cevap merak konusu oldu.

Hugh Jackman'dan Akademi'ye çağrı: Ryan Reynolds'ı aday yapmayın! - 8

Öte yandan Hugh Jackman, The Music Man adlı Broadway oyununu tamamladıktan sonra, Deadpool 3'ün çekimlerine başlayacak. Ünlü oyuncunun Wolverine rolüne geri döneceği filmin, 2024'te gösterime girmesi planlanıyor. 

N-LIFE HABERLERİ

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