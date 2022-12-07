IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı

Ünlü sinema veri tabanı IMDB, halk oylamasıyla bu yılın en çok ses getiren isimlerini açıkladı. İşte yer aldıkları projeler ve başarılı performanslarıyla adından söz ettiren ünlü isimler...

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 1

 Jamie Campbell Bower

Stranger Things dizisine 4. sezonda dahil olan İngiliz oyuncu, karakterinin dizideki sürpriz yükselişiyle büyük beğeni topladı.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 2

Zoë Kravitz

Ünlü oyuncu, bu sene Batman filmindeki Kedi Kadın karakteri ve High Fidelity dizisiyle çok konuşuldu.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 3

Lily James

İngiliz oyuncu, Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pam & Tommy dizisiyle gündeme geldi.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 4

Austin Butler

Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin hayatını konu alan Elvis filminde ikonu canlandıran ABD'li oyuncu, bu yıl çok konuşuldu.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 5

Millie Bobby Brown

Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, bu yıl hem özel hayatı hem de kariyeriyle pek çok kez gündeme geldi.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 6

Julia Garner 

Ozark dizisindeki rolüyle pek çok ödüle layık  görülen oyuncu, Madonna biyografisinde ünlü şarkıcıyı canlandıracak.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 7

Joseph Quinn

Stranger Things dizine 4. sezonda dahil olan oyuncu, Eddie Munson karakteriyle hayranların gözdesi oldu.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 8

 Milly Alcock

Game of Thrones'un spin-off dizisi House of Dragon'da Emma D'Arcy'nin karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu, performansı ile büyük beğeni topladı.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 9

Emma D'Arcy

Game of Thrones'un spin-off dizisi  House of Dragon'da başrolde yer alan İngiliz oyuncu Emma D'Arcy, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden.

IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı - 10

Ana de Armas

Marilyn Monroe biyografisi Blonde ile bu yıl çok konuşulan oyuncu, James Bond filmi ve Knives Out ile de sık sık gündeme geldi.

N-LIFE HABERLERİ

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