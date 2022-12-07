IMDB 2022 yılının en popüler 10 oyuncusunu açıkladı

Stranger Things dizisine 4. sezonda dahil olan İngiliz oyuncu, karakterinin dizideki sürpriz yükselişiyle büyük beğeni topladı.
Ünlü oyuncu, bu sene Batman filmindeki Kedi Kadın karakteri ve High Fidelity dizisiyle çok konuşuldu.
İngiliz oyuncu, Pamela Anderson'ın hayatını konu alan Pam & Tommy dizisiyle gündeme geldi.
Rock’n Roll efsanesi Elvis Presley’nin hayatını konu alan Elvis filminde ikonu canlandıran ABD'li oyuncu, bu yıl çok konuşuldu.
Stranger Things ve Enola Holmes gibi yapımlarla tanınan İngiliz oyuncu, bu yıl hem özel hayatı hem de kariyeriyle pek çok kez gündeme geldi.
Ozark dizisindeki rolüyle pek çok ödüle layık görülen oyuncu, Madonna biyografisinde ünlü şarkıcıyı canlandıracak.
Stranger Things dizine 4. sezonda dahil olan oyuncu, Eddie Munson karakteriyle hayranların gözdesi oldu.
Game of Thrones'un spin-off dizisi House of Dragon'da Emma D'Arcy'nin karakterinin gençliğini canlandıran oyuncu, performansı ile büyük beğeni topladı.
Game of Thrones'un spin-off dizisi House of Dragon'da başrolde yer alan İngiliz oyuncu Emma D'Arcy, bu yılın en çok konuşulan isimlerinden.
Marilyn Monroe biyografisi Blonde ile bu yıl çok konuşulan oyuncu, James Bond filmi ve Knives Out ile de sık sık gündeme geldi.