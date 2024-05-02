Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey)

2003 yılında Eurovision'da ülkemize birincilik getiren Sertab Erener, yıllar sonra yeniden Eurovision'da sahne alacak. Erener, 9 Mayıs Perşembe akşamı gerçekleşecek yarı final öncesi “Everyway That I Can”i seslendirecek. İşte 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'na dair merak edilen her şey...

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 1

EUROVISION NE ZAMAN?

2024 Eurovision Şarkı Yarışması için geri sayım başladı. Yarışma, İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez düzenlenecek.

Malmö Arena'da düzenlenecek olan yarışma, 7 Mayıs ve 9 Mayıs 2024'te iki yarı final halinde gerçekleşecek. 11 Mayıs 2024'te ise Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli olacak.

Yarışma, 1992 ve 2013 yıllarından sonra üçüncü kez Malmö kentinde yapılacak. Öte yandan en son 2016 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan yarışma, yedinci kez İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveç'ten Loreen, “Tattoo” şarkısıyla kazanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 2

ESKİ EUROVISION YILDIZLARI SAHNEDE

Eurovision'da daha önceki yıllarda ülkesine birincilik getiren isimler yarı finallerde şarkı söyleyecek.

İsveç’in ünlü pop yıldızı Benjamin Ingrosso, 7 Mayıs’taki birinci yarı finalin konuğu olacak.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 3

9 Mayıs akşamı ise Sertab Erener, “Everyway That I Can” şarkısını, 2005’te Yunanistan’a birinciliği getiren Helena Paparizou “My Number One” şarkısını seslendirecek.

1999 yılında İsveç'e birincilik getiren Charlotte Perrelli ise “Take Me to Your Heaven” ile sahnede olacak.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 4

FARKLI BİR VERSİYONU SESLENDİRECEK

İstanbul konserinde bu yıl Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten davet aldığını söyleyen Sertab Erener, yarışma gecesi için sıkı bir hazırlık sürecine girdiğini ve "Everyway That I Can" şarkısının farklı bir versiyonunu seslendireceğini açıkladı.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 5

TÜRKİYE'NİN EUROVISION TARİHİ

2009'da Hadise'nin "Düm Tek Tek"i, 2008'de Mor ve Ötesi'nin "Deli"si ve 2007'de Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i Eurovision'da ülkemizi temsil etmişti.

Türkiye 2013 yılında puanlama sistemindeki haksızlığı gerekçe göstererek Eurovision’dan çekilmişti.

Eurovision Şarkı Yarışması 65 yıldır yapılsa da Türkiye yarışmaya ilk kez 1975 yılında dahil olmuştu.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 6

1975, Semiha Yankı  Seninle Bir Dakika

Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.

1980, Ajda Pekkan Petrol

1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye’nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.

1988, Mazhar Fuat Özkan  Sufi

Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.

1990, Kayahan Gözlerinin Hapsindeyim

5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 7

1997, Şebnem Paker Dinle

Yarışmada Türkiye o güne kadar olan en iyi derecesi olan üçüncülüğünü Levent Çoker'in besteleyip Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı parça ile kazandı.

2000, Pınar Ayhan Yorgunum Anla

Türkiye ilk defa yarı İngilizce bir şarkıyla katıldı ve 10. oldu.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 8

2003, Sertab Erener Everyway That I Can

2003 yılında Türkiye'yi temsil eden ve Türkiye'ye ilk birinciliği getiren şarkı "Everyway That I Can" oldu.

2004, Athena  For Real

Athena hareketli şarkısı "For Real" ile 4. oldu.

Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey) - 9

2007, Kenan Doğulu  Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.

2009, Hadise Düm Tek Tek

Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.

2010, maNga  We Could Be The Same

Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.

2012, Can Bonomo  Love Me Back

Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER