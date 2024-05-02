Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey)

1975, Semiha Yankı Seninle Bir Dakika



Seninle Bir Dakika şarkısıyla Eurovision'un ilk Türkiye temsilcisi Semiha Yankı, Hollanda'nın kazandığı yarışmada 19. oldu.



1980, Ajda Pekkan Petrol



1980 Eurovision Şarkı Yarışması, 19 Nisan'da Hollanda-Den Haag, Congresgebouw'da gerçekleşti. Türkiye’nin 15. Olduğu yarışmada İrlanda birincilik elde etti.



1988, Mazhar Fuat Özkan Sufi



Yarışmanın birincisi İsviçre adına "Ne partez pas sans moi" ile yarışan Céline Dion oldu. Dion bu başarının ardından uluslararası şöhrete ulaştı. MFÖ ise 15. oldu.



1990, Kayahan Gözlerinin Hapsindeyim



5 Mayıs 1990 günü yapılan 35. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Kayahan 17. oldu. Yarışmada Kayahan'ın vokalistliğini Demet Sağıroğlu yaptı.