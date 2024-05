Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde (2024 Eurovision hakkında her şey)

2007, Kenan Doğulu Shake It Up Şekerim

2007 yılında kırkı aşkın katılımcı ülke ile en kalabalık yıllarından birini yaşayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden ve ülkeye 4.’lük kazandıran şarkı Kenan Doğulu'nun "Shake It Up Şekerim"i oldu.

2008, Mor ve Ötesi Deli

Yarışmaya "Deli" ile katılan rock müziğin iddialı grubu Mor ve Ötesi yarışmada 7. oldu.





2009, Hadise Düm Tek Tek

Favoriler arasında gösterilen Hadise yarışmada 4. oldu.

2010, maNga We Could Be The Same



Sertab Erener'in ardından en iyi dereceyi alan grup 2. oldu.



2012, Can Bonomo Love Me Back



Türkiye’nin son kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nda Can Bonomo ‘Love Me Back’ adlı şarkıyla 112 puan alarak 7’nci oldu.