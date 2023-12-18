IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi

İnternet film veri tabanı IMDb, 2023'ün en popüler 10 dizisini sıraladı. Liste, 2023'te yeni bölümleri yayınlanan yapımların yıl boyunca IMDbPro'daki özel haftalık TV sıralamasında sürekli olarak en üst sıralarda yer alması kriterine göre hazırlandı. IMDbPro sıralamaları, dünya çapında IMDb'yi ziyaret eden 200 milyondan fazla aylık ziyaretçinin gerçek sayfa görüntülemelerine dayanıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 1

10. Gen V

Dizi, üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanıyor. Süper kahraman olabilmek için çeşitli testlerden geçen gençler; fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını zorlayan bu testlerin ardından, en iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.

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IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 2

9. The Bear

Bu yıl üçüncü sezonu yayınlanan dizi, genç şef Carmen "Carmy" Berzatto'nun, küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşma hikayesini anlatıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 3

8. Ted Lasso

Bir Amerikan futbol takımını yönetmek için işe alınan bir adamın hikayesini konu edine dizi, dördüncü sezon ile final yaptı.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 4

7.  Usher Evi'nin Çöküşü

Korku-drama türündeki dizide, servetlerini ve geleceklerini sağlama almak isteyen iki zalim kardeşin kurduğu aile hanedanlığı, mirasçılarının tuhaf nedenlerle birer birer ölmesiyle dağılmaya başlıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 5

6. One Piece

Aynı adlı anime ve mangadan uyarlanan canlı aksiyon dizisi, Iñaki Godoy'un canlandırdığı Monkey D. Luffy adlı dost canlısı korsanın, efsanevi One Piece hazinesini bulma macerasını konu alıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 6

5. The Mandalorian

Üç sezon yayınlanan dizi, Star Wars serisinin VI ve VII filmleri arasındaki 30 yılda yaşananları konu ediyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 7

4. Black Mirror

İnsanlığın en kötü özelliklerini, en büyük buluşlarının kötü yanlarını gözler önüne seren antoloji dizisi, bu yıl altıncı sezon bölümleriyle yayınlandı.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 8

3. Succession

Dördüncü sezonuyla final yapan HBO dizisinde, New York’ta yaşayan, dünyanın en büyük medya şirketlerinden birini yöneten Logan Roy ve dört çocuğunun hikayesi para, güç, siyaset ve aile değerleri ekseninde ele alınıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 9

2. Ahsoka

Dizi, Star Wars evreninin bir parçası ve The Mandalorian dizisinin yan ürünü. Return of the Jedi olaylarından beş yıl sonrasında geçen dizi Ahsoka Tano'nun maceralarına odaklanıyor.

IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi - 10

1. The Last Of Us

Hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie'nin hikayesinin anlatıldığı dizi, 2024'te film oarak çekilecek.

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