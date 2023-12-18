IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi

10. Gen V

Dizi, üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanıyor. Süper kahraman olabilmek için çeşitli testlerden geçen gençler; fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını zorlayan bu testlerin ardından, en iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.