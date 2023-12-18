IMDb seçti: 2023'ün en popüler 10 dizisi
İnternet film veri tabanı IMDb, 2023'ün en popüler 10 dizisini sıraladı. Liste, 2023'te yeni bölümleri yayınlanan yapımların yıl boyunca IMDbPro'daki özel haftalık TV sıralamasında sürekli olarak en üst sıralarda yer alması kriterine göre hazırlandı. IMDbPro sıralamaları, dünya çapında IMDb'yi ziyaret eden 200 milyondan fazla aylık ziyaretçinin gerçek sayfa görüntülemelerine dayanıyor.
10. Gen V
Dizi, üniversiteye giden genç süper kahramanlara odaklanıyor. Süper kahraman olabilmek için çeşitli testlerden geçen gençler; fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını zorlayan bu testlerin ardından, en iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar.