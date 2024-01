YILIN ŞARKISI

Calvin Harris and Ellie Goulding - Miracle

Cassö, Raye and D-Block Europe - Prada

Central Cee - Let Go

Dave & Central Cee - Sprinter

Dua Lipa - Dance The Night

Ed Sheeran - Eyes Closed

J Hus ft Drake - Who Told You

Kenya Grace - Strangers

Lewis Capaldi - Wish You The Best

PinkPantheress - Boy's a Liar

Raye featuring 070 Shake - Escapism

Rudimental, Charlotte Plank and Vibe Chemistry - Dancing Is Healing

Stormzy ft Debbie - Firebabe

Switch Disco and Ella Henderson - React

Venbee & Goddard - Messy In Heaven



EN İYİ ULUSLARARASI ŞARKICI

Asake

Burna Boy

Caroline Polachek

CMAT

Kylie Minogue

Lana Del Rey

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift