Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı

X-Men serisi, Açlık Oyunları, Umut Işığım ve Joy gibi yapımlarla Hollywood’un aranan isimlerinden biri haline gelen Jennifer Lawrence, rol aldığı ünlü bir yapımdan pişmanlık duyduğunu itiraf etti.

Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı - 1

Evlenip çocuk sahibi olduğu dönemde kariyerine uzun bir süre ara veren ve yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmeye hazırlanan Jennifer Lawrence, en çok pişmanlık duyduğu rolünü paylaştı.

Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı - 2

Oscar ödüllü oyuncu, The New York Times’a verdiği röportajda 2016 yılında rol aldığı ünlü bilim kurgu filmine dair itirafta bulundu.

Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı - 3

Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı Passengers (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan yıldız, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.

Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı - 4

"ADELE BU ROLÜ ALMAMAMI SÖYLEDİ"

32 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Lawrence “Adele bu rolü almamamı söyledi. Uzay filmleri yeni vampir filmleri dedi bana. Onu dinlemeliydim” dedi

Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı - 5

FİLM HAKKINDA

Morten Tyldum’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Dünya'dan ayrılıp Homestead II adındaki yeni bir gezegene giden Avalon gemisi’nde çıkan bir arıza sebebiyle erken uyanan Jim Preston ve Auora Lane adındaki yolcuların hikayesini konu alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

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