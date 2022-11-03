Jennifer Lawrence pişmanlık duyduğu rolü paylaştı

Evlenip çocuk sahibi olduğu dönemde kariyerine uzun bir süre ara veren ve yeni filmi ‘Causeway’ ile beyazperdeye dönmeye hazırlanan Jennifer Lawrence, en çok pişmanlık duyduğu rolünü paylaştı.
Oscar ödüllü oyuncu, The New York Times’a verdiği röportajda 2016 yılında rol aldığı ünlü bilim kurgu filmine dair itirafta bulundu.
Chris Pratt ile başrollerini paylaştığı Passengers (Uzay Yolcuları) adlı filmde rol alan yıldız, bu rolünden pişmanlık duyduğunu ve o dönem standartların kendisi için farklı bir seviyede olduğunu belirtti.
32 yaşındaki oyuncu, yakın arkadaşı olan İngiliz şarkıcı Adele’in de bu rolünü onaylamadığını söyledi. Lawrence “Adele bu rolü almamamı söyledi. Uzay filmleri yeni vampir filmleri dedi bana. Onu dinlemeliydim” dedi
Morten Tyldum’un yönetmen koltuğunda oturduğu film, Dünya'dan ayrılıp Homestead II adındaki yeni bir gezegene giden Avalon gemisi’nde çıkan bir arıza sebebiyle erken uyanan Jim Preston ve Auora Lane adındaki yolcuların hikayesini konu alıyor.