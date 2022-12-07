Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü

İstanbul Kadıköy’de bir kaldırım taşında verdiği pozla tanınan kedi Tombili’nin bakıma alınan heykeli, onarıldıktan sonra yerine monte edildi.

Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü - 1

Tombili; İstanbul, Kadıköy’de bir kaldırım taşında çekilmiş fotoğrafı ile internet fenomeni haline gelmiş ve 1 Ağustos 2016’da böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü - 2

Anadolu Kedisi Projesi tarafından Change.Org’ta başlatılan kampanya sonucu 20 bin imza toplanmış ve Kadıköy Belediyesi harekete geçerek Tombili’nin heykelini yaptırmıştı.

Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü - 3

Heykeltıraş Seval Şahin’in yaptığı heykel Ziverbey, Güleç Çıkmazı’na, unutulmaz Tombili’nin pozunu verdiği yere dikilmişti.

Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü - 4

Önünde bulunduğu apartmanın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle 2017 yılında belediye tarafından Tombili’nin heykeli yerinden sökülerek korumaya ve bakıma alındı.

Kadıköy’ün kedisi Tombili yuvasına döndü - 5

Bakımı yapılan heykel yenilenmiş kaidesi ve tabelasıyla eski yerine monte edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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