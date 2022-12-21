Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor

ROBBIE'NIN PROJESİ HALA DEVAM EDİYOR

Collider’a konuşan serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer ise durumun göründüğünden çok daha farklı olduğunu belirtti. Yapımcı, Robbie’nin başrolünde yer aldığı bir senaryo çalışmasının hala olduğunu ve kadınların başrolünde olduğu bir başka korsan filminin ise olasılık dışı olmadığını belirtti.

Bruckheimer “Seri için iki farklı hikaye üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesinin ilerlemesine öncelik veriyoruz. Üzerinde çalıştığımız projeye öncelik vermeye çalışıyoruz” dedi.