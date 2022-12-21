Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor

Geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol alan Johnny Depp’in serideki geleceği hakkında konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, Depp'in geri dönmesini çok istediğini ve bunun kararını kendisinin veremeyeceğini söyledi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 1

Eski eşi Amber Heard ile çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisiyle ilgili kaderine dair açıklama serinin yapımcısından geldi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 2

"CEVABI BİR TEK DISNEY VEREBİLİR"

Yapımcı Jerry Bruckheimer, Depp'in seriye geri dönüşünü görmeyi istediğini belirtse bu kararı ancak Disney’in verebileceğini belirtti.

Kendisine Depp’in geri dönüp dönmeyeceği sorulan Bruckheimer “Disney’e sormanız lazım. Bu soruyu ben cevaplayamam. Gerçekten bilmiyorum” dedi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 3

"SERİYE DÖNMESİNİ ÇOK İSTERİM"

The Hollwyood Reporter’a konuşan yapımcı “Depp’in seriye dönmesini çok isterim. Hem arkadaşım hem de harika bir oyuncu. Yaptığımız her işe özel hayatın dahil etmesi çok talihsiz” açıklamasında bulunan yapımcı, Depp’in Amber Heard ile davasında yaşadığı çalkantılı sürece göndermede bulundu.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 4

Jack Sparrow’un hiçbir zaman öldürülemeyeceğini söyleyen yapımcı, “Onu öldüremezsiniz. Onu çok kez öldürmeye çalıştık. İşe yaramadı” ifadelerini kullandı.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 5

MARGOT ROBBIE'Lİ YENİ BİR SERİ

Geçtiğimiz 15 yıl içinde beş Karayip Korsanları filminde rol alan Johnny Depp’in eski eşi ile tüm dünya gündemini meşgul eden davası nedeniyle Karayip Korsanları serisinden çıkacağı ve Margot Robbie’nin yeni başrol olacağı açıklanmıştı.

Ancak Variety’nin haberine göre, 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Disney’in ‘kadın başrollü bir korsan’ filmi çekmek istemediğini söylemişti.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 6

ROBBIE'NIN PROJESİ HALA DEVAM EDİYOR

Collider’a konuşan serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer ise durumun göründüğünden çok daha farklı olduğunu belirtti. Yapımcı, Robbie’nin başrolünde yer aldığı bir senaryo çalışmasının hala olduğunu ve kadınların başrolünde olduğu bir başka korsan filminin ise olasılık dışı olmadığını belirtti. 

Bruckheimer “Seri için iki farklı hikaye üzerinde çalışıyoruz. Bir tanesinin ilerlemesine öncelik veriyoruz. Üzerinde çalıştığımız projeye öncelik vermeye çalışıyoruz” dedi.

Karayip Korsanları'nın yapımcısı Johnny Depp'in seriye dönmesini istiyor - 7

Variety’nin haberine göre Robbie’nin projede yer alacağı ilk olarak 2020 yılında açıklanmıştı. The Sunday Times’a konuşan yapımcı, geçtiğimiz mayıs ayında Margot Robbie ile yeni bir Karayip Korsanları filmi geliştirdiklerini belirtmişti. Yapımcı, “İki senaryo üzerinde çalışıyoruz. Biri Robbie’li, diğeri değil” demişti.

N-LIFE HABERLERİ

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