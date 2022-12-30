Kibyra'da ayağa kaldırılan anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akacak

"Mayıs ayında antik kaynağından suyu getirip çeşmeyi orijinal işlevine kavuşturmak istiyoruz." diyen Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Daire formunda iki havuzdan kentin dört farklı yönüne su dağıtımı sağlanıyordu. Restorasyonda yerine koymadığımız tek parça, kazılar sonucu ortaya çıkardığımız heykeller oldu. Bu iki heykelin orijinalleri Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Biz bunların imitasyonlarını yaptırıyoruz. Tıpkı antik dönemde olduğu gibi su, mitolojik kahraman Herakles'in üzerine uzandığı aslan postu ile şarap tanrısı Dionysos'un uzandığı panter postundaki aslan ve panter heykellerinin ağzından havuzlara akmış olacak."