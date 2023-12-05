Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak

Reality şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan Kim Kardashian oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. Oyuncu, American Horror Story'nin yaratıcısı Ryan Murphy ile yeni bir dizide buluşacak.

Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak - 1

43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın yeni dizi projesi belli oldu. American Horror Story dizisinin 12'nci sezonuna dahil olarak ilk kez oyunculuk hünerlerini sergileyen yıldız, dizinin yaratıcı Ryan Murphy ile yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak - 2

BOŞANMA AVUKATINI CANLANDIRACAK

Kardashian dizide, Los Angeles'ta tamamı kadınlardan oluşan bir büronun yöneticiliğini yapan başarılı bir boşanma avukatını canlandıracak.

Dizide avukatları canlandıracak üç kadın oyuncu daha yer alacak ancak henüz bu isimler için arayış sürüyor.

Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak - 3

Dizi çekimlerinin 2024'te başlaması bekleniyor.

Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak - 4

Murphy ve Kardashian'ın arkadaş oldukları biliniyor. Dizi yaratıcısının, Kardashian'ın 2021'de yaptığı Saturday Night Live'daki sunuculuğunun iyi karşılanmasından etkilendiği söyleniyor.

Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak - 5

KOMEDİ FİLMİ GELİYOR

Öte yandan Kardashian şu sıralar komedi filmi "The 5th Wheel" (Beşinci Tekerlek) üzerinde çalışıyor. Yıldız, komedi filminde hem oyuncu hem de yapımcı olarak yer alacak. Filmin konusu hakkında detaylar açıklanmazken, film için "kadın odaklı komedi" tanımlaması yapılıyor.

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