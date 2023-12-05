Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak

43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın yeni dizi projesi belli oldu. American Horror Story dizisinin 12'nci sezonuna dahil olarak ilk kez oyunculuk hünerlerini sergileyen yıldız, dizinin yaratıcı Ryan Murphy ile yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.