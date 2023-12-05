Kim Kardashian'ın yeni rolü belli oldu: Boşanma avukatı olacak
Reality şov yıldızlığından girişimciliğe geçiş yapan Kim Kardashian oyunculuk kariyerinde de emin adımlarla ilerliyor. Oyuncu, American Horror Story'nin yaratıcısı Ryan Murphy ile yeni bir dizide buluşacak.
43 yaşındaki reality şov yıldızı ve girişimci Kim Kardashian'ın yeni dizi projesi belli oldu. American Horror Story dizisinin 12'nci sezonuna dahil olarak ilk kez oyunculuk hünerlerini sergileyen yıldız, dizinin yaratıcı Ryan Murphy ile yeniden birlikte çalışmaya hazırlanıyor.