Klazomenai'nin mührü bulundu

İzmir’in Urla ilçesindeki Klazomenai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında kente ait 2 bin 400 yıllık mühür ortaya çıktı.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, "M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait, 2 bin 400 yıllık mühür. Kilden yapılmış, üzerinde Klazomenai sikkelerinden de bildiğimiz Apollon başının bulunduğu pişmiş toprak mühür bulduk" dedi.
12 İon kent devletinden biri olan Klazomenai, Urla-Çeşme yarımadasının kuzey kıyısında, İzmir Körfezi'nin ortasında yer alıyor.
Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alan 7 bin yıllık bir kent olan Klazomenai hakkında konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, buradaki iskanın M.Ö. 5 bin yılından başlayıp, klasik döneme kadar sürdüğünü belirtti.
Yaşar "Klazomenai, önemli bir ticaret ve seramik üretim merkezi. Kentte yürütülen kazılarda elde edilen çok çeşitli buluntular sayesinde bu etkinliğin boyutlarını görüyoruz. Ayrıca deniz aşırı ülkelerde bulunan, Klazomenai'ye ait eserler sayesinde de kentin bu yönünü çok iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu yılki kazılarda kilden yapılmış, üzerinde Apollon başının bulunduğu pişmiş toprak mühür bulundu. Bu mührün kente ait ilk mühür olduğu ve M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.
Kazılarda ilginç buluntuya da rastladıklarını söyleyen Prof. Dr. Ersoy, "İlginç bir örnek. Basit bir çömlek bulduk. Ancak içinde ele geçirilen veri çok ilginç. Kurban edilmiş yavru bir domuzun kemikleriyle törende kullanılan demir bıçak var. Bir ritüel, tören vazosu. Muhtemelen yeni bir konutun inşası sırasında tanrıça 'Demeter'e adanmış bir domuz. M.Ö. 10'uncu yüzyıla ait" dedi.
İşte Klazomenai Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan mühür...