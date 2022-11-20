Klazomenai'nin mührü bulundu

"ÖNEMLİ BİR TİCARET VE SERAMİK ÜRETİM MERKEZİ"

Urla'nın İskele Mahallesi'nde yer alan 7 bin yıllık bir kent olan Klazomenai hakkında konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Ersoy, buradaki iskanın M.Ö. 5 bin yılından başlayıp, klasik döneme kadar sürdüğünü belirtti.

Yaşar "Klazomenai, önemli bir ticaret ve seramik üretim merkezi. Kentte yürütülen kazılarda elde edilen çok çeşitli buluntular sayesinde bu etkinliğin boyutlarını görüyoruz. Ayrıca deniz aşırı ülkelerde bulunan, Klazomenai'ye ait eserler sayesinde de kentin bu yönünü çok iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.