Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

Restorasyon süreci ile ilgili de bilgi veren Alkan, "3 ay önce çevre düzenlemesi ile birlikte cam teras yapıldı, yürüme yolları yapıldı. Tüm güvenlik önlemleri alınarak, kale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 1883 yılında Osman Hamdi Bey, burada bir kısım çalışmalar yapmıştır. Alman başmühendisi Fritz Apel, burada Yeni Kale ile Arsemia'yı birbirine bağlayan eski dönem ilk yer altı su tünelinin olduğunu söylemektedir. Burası, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buranın tarihini bilen yerli ve yabancı turistler, oldukça ilgi gösteriyor. 3 Ağustos itibarıyla açtığımız kalede ziyaretçi sayısı, yaklaşık 2 bin kişi olarak saptandı" dedi.