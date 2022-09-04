Galeri

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı

Haberler - DHA | 04.09.2022 - 10:54

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde milattan önce 3'üncü yüzyılda Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Eski Kahta Kalesi, restorasyon çalışmaları sonrası yeniden ziyarete açıldı. 17 yıl sonra açılan tarihi kale ile ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "3 ay önce çevre düzenlemesi ile birlikte cam teras yapıldı, yürüme yolları yapıldı. Tüm güvenlik önlemleri alınarak, kale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı" dedi.

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı - 1

Nemrut Dağı tur güzergahındaki Eski Kahta köyünde bulunan ve birçok medeniyetten izler taşıyan Eski Kahta Kalesi'nin bir kısmı, 2005'te şiddetli yağmur nedeniyle yıkılınca güvenlik gerekçesiyle ziyarete kapatıldı.

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı - 2

Milattan önce 3'üncü yüzyılda Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan ve 'yazlık başkent' Arsameia ile birlikte 'idari merkez' olarak inşa edilen tarihi kale, Memlük Devleti döneminde geliştirildi.

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı - 3

Tarihi kaleye sarnıç, zindan, dükkan, ibadet yeri ve geniş oda gibi eklentiler yapıldı. Tarihi kalede 2015 yılında, 3 ayrı etaptan oluşan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 'Turizmi Canlandırma Projesi' kapsamında restore edilen kale, 17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı.

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı - 4

Müze Müdürü Mehmet Alkan, 3 Ağustos'ta açılan tarihi kaleye yoğun ilgi olduğunu söyledi. Kalenin bugüne kalan yapısının Nemrut dönemine ait olduğunu belirten Alkan, daha önceki temel kalıntılarının ise Hititler, Kommagene Uygarlığı, Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendiğini aktardı.

Kommagene Uygarlığı döneminde yapılan Kahta Kalesi17 yıl sonra yeniden ziyarete açıldı - 5

Restorasyon süreci ile ilgili de bilgi veren Alkan, "3 ay önce çevre düzenlemesi ile birlikte cam teras yapıldı, yürüme yolları yapıldı. Tüm güvenlik önlemleri alınarak, kale ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 1883 yılında Osman Hamdi Bey, burada bir kısım çalışmalar yapmıştır. Alman başmühendisi Fritz Apel, burada Yeni Kale ile Arsemia'yı birbirine bağlayan eski dönem ilk yer altı su tünelinin olduğunu söylemektedir. Burası, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Buranın tarihini bilen yerli ve yabancı turistler, oldukça ilgi gösteriyor. 3 Ağustos itibarıyla açtığımız kalede ziyaretçi sayısı, yaklaşık 2 bin kişi olarak saptandı" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER