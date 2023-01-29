Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasını sahneleyen İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, genç bir geyşanın Japonya'da geçen öyküsünü anlatabilmek için disiplinli bir çalışmanın yanı sıra özenli bir makyaj ve kostüm hazırlık sürecinden geçiyor.
Operadaki karakterleri canlandıran sanatçılar, makyaj sandalyesindeki özenli çalışmanın ardından bambaşka bir görünüme kavuşuyor.
Madama Butterfly"da görev alan sanatçılar, Japon geleneklerini yansıtan bir görünüm için önce makyaj sanatçısı Nurhan Akay'ın sandalyesinde zaman geçiriyor, ardından da kimonolarını giyip temsile hazırlanıyor.
Beyaz pudra, kırmızı ruj, pembe allık ve siyah göz kalemleriyle öyküdeki Japon görünümüne yaklaşan sanatçılardan Nurdan Küçükekmekçi, "Madama Butterfly" karakteri olarak sahneye adım atıyor.
Aylin Odabaşı "halk temsilcisi" karakteri olarak sahneye adım atıyor.
Deren Eladağ "Madama Butterfly'ın akrabası" karakteri olarak sahneye adım atıyor.
Elif Şehir "geyşa" karakteri olarak sahneye çıkıyor.
Melisa Özdemir "geyşa" karakteri olarak sahne alıyor.
Murat Duyan "Amerikan Konsolosu" karakterini canlandırıyor.
Nur Göymen Arslan "Madama Butterfly'ın annesi" olarak sahneye adım atıyor.
Nurhan Platin, "halk temsilcisi" karakterini canlandırıyor.
Özlem Aksungur "geyşa" karakteribe hayat veriyor.
Soner Yıldırım "Bonzo" karakteri olarak sahneye adım atıyor.