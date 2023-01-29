Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasını sahneleyen İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, genç bir geyşanın Japonya'da geçen öyküsünü anlatabilmek için disiplinli bir çalışmanın yanı sıra özenli bir makyaj ve kostüm hazırlık sürecinden geçiyor.