Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasını sahneleyen İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, genç bir geyşanın Japonya'da geçen öyküsünü anlatabilmek için disiplinli bir çalışmanın yanı sıra özenli bir makyaj ve kostüm hazırlık sürecinden geçiyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 1

İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin Madama Butterfly operasını sahneleyen İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) sanatçıları, genç bir geyşanın Japonya'da geçen öyküsünü anlatabilmek için disiplinli bir çalışmanın yanı sıra özenli bir makyaj ve kostüm hazırlık sürecinden geçiyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 2

Operadaki karakterleri canlandıran sanatçılar, makyaj sandalyesindeki özenli çalışmanın ardından bambaşka bir görünüme kavuşuyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 3

Madama Butterfly"da görev alan sanatçılar, Japon geleneklerini yansıtan bir görünüm için önce makyaj sanatçısı Nurhan Akay'ın sandalyesinde zaman geçiriyor, ardından da kimonolarını giyip temsile hazırlanıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 4

Beyaz pudra, kırmızı ruj, pembe allık ve siyah göz kalemleriyle öyküdeki Japon görünümüne yaklaşan sanatçılardan Nurdan Küçükekmekçi, "Madama Butterfly" karakteri olarak sahneye adım atıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 5

Aylin Odabaşı "halk temsilcisi" karakteri olarak sahneye adım atıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 6

Deren Eladağ "Madama Butterfly'ın akrabası" karakteri olarak sahneye adım atıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 7

Elif Şehir "geyşa" karakteri olarak sahneye çıkıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 8

Melisa Özdemir "geyşa" karakteri olarak sahne alıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 9

Murat Duyan "Amerikan Konsolosu" karakterini canlandırıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 10

Nur Göymen Arslan "Madama Butterfly'ın annesi" olarak sahneye adım atıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 11

Nurhan Platin, "halk temsilcisi" karakterini canlandırıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 12

Özlem Aksungur "geyşa" karakteribe hayat veriyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 13

Soner Yıldırım "Bonzo" karakteri olarak sahneye adım atıyor.

Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 14
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 15
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 16
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 17
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 18
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 19
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 20
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 21
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 22
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 23
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 24
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 25
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 26
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 27
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 28
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 29
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 30
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 31
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 32
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 33
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 34
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 35
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 36
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 37
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 38
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 39
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 40
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 41
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 42
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 43
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 44
Madama Butterfly'ı sahneleyen Türk operacılar sahneye böyle hazırlanıyor - 45

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