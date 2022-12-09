Merriam-Webster Sözlüğü 2022 yılının kelimesini açıkladı: Gaslighting

Oxford University Press'e göre, "goblin modundayım" veya "goblin moduna geçiyorum" gibi ifadeler bu yıl sık sık kullanıldı. İnsanların bunalmışlık hissini ve buna verdikleri tepkiyi de yansıtan 'goblin modu' sosyal normlara göre hareket etmeyi redddetmeyi ve toplumun dayattığı sorumlulukları yerine getirmekten çekinmeyi de yansıtıyor.

2009 yılında internette sıkça kullanılan kelime özellikle bu yıl viral oldu. Model ve oyuncu Julia Fox'u konu alan skandal haberleri ve 'goblin' gibi davranan insanları tanımlayan popüler Reddit paylaşımları da 'goblin modu' ifadesinin internette viral olmasına sebep oldu.

GOBLİN NE DEMEK?

Mitolojik dünyada 'cin' anlamına gelen goblin kelimesi, kötü ruhlu, huysuz, çirkin vücutlu yaratıklar için kullanılan bir terim. Kökleri Avrupa’ya dayanan folklorik bir kavram olan goblin, yer aldıkları hikâyeye ve kültüre göre, değişik yeteneklere ve şekillere sahip olabiliyor.