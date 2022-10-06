Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran 'Kim Bu Aile?' filminin galası yapıldı

Onur Buldu da filmde bir dolandırıcıyı canlandırdığını, bu aileyi bir araya getiren rolü üstlendiğini söyledi.

Altan Erkekli ise şunları kaydetti:

"Aile, toplumların en ufak birlikte olduğu organizmalar. Aileyi kurmak zor bir şeydir. Aile olmaktan zor bir şeydir. Ama aile olunca hayat her anlamda, toplum, dünya güzel olur. Biz burada güzel bir aileyle emeğin, sevginin, aşkın ne derece önemli olduğunu, sevginin her kapıyı açtığını, görevi de güzel yaptırdığını, birlikteliğe de hoş bir yol açtığını, bir emek vererek anlatıyoruz. Bu emeği hayata geçirirken, başta yapımcı, ortak yapımcılar, sevgili yönetmenimiz, senarist arkadaşlarımız, ekibe çayı getiren görevli arkadaşlarımız dahil herkes inanarak bir şey yaptı. İşte bu sevgiden yola çıkıyordu. Sevdik, aile olmayı istiyoruz, dünyaya da örnek olsun."